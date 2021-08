Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La lutte contre l’illectronisme expliquée dans ce 9ème numéro de “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” Découvrez l’émission “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” diffusée sur Antenne Réunion !





Aménagement, actions santé, animations sportives ou culturelles, éducation, restauration scolaire, infrastructures, environnement… Ce magazine, dont le premier épisode a été diffusé le 14 avril dernier, aborde toutes les thématiques relatives du territoire.



Présenté par Aurélie Béton, “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” vous invite à découvrir Saint-Paul, à travers le prisme de ses habitants, de ses artistes, de ses musiciens, de ses artisans, petits ou grands… Listwar lé en mouvman, le teritwar osi !



Pour ceux qui auraient loupé ce 9ème numéro, voici le replay de l’émission “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” diffusée sur Antenne Réunion le 18 août dernier !



Le thème de cette neuvième émission : La ville de Saint-Paul mène une action d’inclusion numérique dans le cadre de la programmation du Contrat de Ville. En effet, dans le cadre du projet intitulé “Réussite Éducative et Inclusion Numérique pour Tous”, la Ville a mandaté l’association Emergence OI afin de proposer au grand public et en priorité à des séniors des formations à l’utilisation et à la maîtrise des fondamentaux de l’outil numérique.



Ainsi, 24 ateliers de 3h ont été programmés de février à juillet 2021 sur 9 quartiers : Sans Souci, Grande Fontaine, Bois Rouge, Fleurimont, l’Éperon, Tan Rouge, Hermitage-les-Hauts, Barrage et Carosse.



La Ville souhaite lancer une nouvelle consultation afin de prolonger ces ateliers jusqu’à la fin de l’année et l’installation des conseillers numériques.



