zinfos-moris.com La lune de miel d'un couple Britannique vire au cauchemar à l'île Maurice : La mariée se fait piquer par le poisson le plus venimeux du monde

Par E. Moris - Publié le Mardi 6 Décembre 2022 à 17:57

La lune de miel d'un couple britannique récemment marié se passait bien jusqu'à ce que tout prenne une tournure dramatique lorsque la mariée a été piquée par un poisson-pierre à l'île Maurice, rapporte le New York Post et plusieurs médias britanniques.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant...