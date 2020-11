La lumière et l'obscur … d’un bato fou.

Maintenant que les dégâts sociétaux du néolibéralisme et de sa politique récurrente de démantèlement des services publics sont si grands, se pose la question suivante: comment maintenir l’accès au savoir quand les moyens humains et matériels de l’éducation ne cessent de diminuer réformes après réformes des différents gouvernements depuis plusieurs décennies. Ce crime tragique exprime l’énorme échec de l’école à transmettre les valeurs universelles de la raison et à soigner nos maux sociaux comme les discriminations, les haines, la violence, les injustices, les inégalités...etc.. . Elle est abandonnée, impuissante face à l’impitoyable prédation de l’économie libérale mondialisée: un avatar de la République.



Les enseignants ne peuvent plus êtres les remparts contre l’invasion du radicalisme religieux et l’obscurantisme culturel à cause du manque de ses moyens. Ils en deviennent même les victimes dans cette histoire. Les profs sont des héros démunis, des guerriers ou hussards sans armes. Nous sommes sidérés, en colère et nous avons peur. Nous ne voulons plus être sacrifiés sur l’autel de l’austérité budgétaire dictée par Bruxelles. Nous ne voulons pas de rassemblement, des bougies ou des applaudissements.



Nous voulons savoir qui sommes-nous? Quel monde donné à nos enfants? Un monde financiarisé (éducation, santé, eau ,transports, énergies… etc.) ou à redéfinir comme un bien commun du peuple?



Il ne faut faire ni d’amalgame honteux, ni de stigmatisation inhumaine. Nous n’avons aucune “complicité intellectuelle” avec le terrorisme: nous avons les mains propres. Nous ne sommes pas des “islamo-collabo”; On ne peut pas instruire le procès de la gauche sur ce drame tragique, sinon c’est la victoire culturelle des idées de l’extrême droite, des passions tristes (“ensauvagement, islamo-gauchisme, identité nationale, séparatisme, croisade contres les rayons halal...”). Ne cultivons donc pas la haine et la division, car sinon la dérive idéologique de l’extrême droite y trouvera un terreau fertile pour officialiser l’ancrage de ses concepts politiques sur la scène médiatique de l’opinion publique.



La laïcité macrhonte n’est plus ouverte sur le dialogue et la tolérance mais dérive vers une conception belliqueuse de la citoyenneté plus radicale, “comme des papillons dans la lumière noire du terrorisme” Révolution, 2017. Autoritarisme et ton martial de Marlène Schiappa. Cela nous rappelle E. Valls et sa version guerrière de la laïcité. Il y a donc un inquiétant durcissement de l’interprétation de la laïcité, une évolution plus morale (Bien) que civique (Justice), comme dans le nouveau programme de EMC 2020, qui va vers une ultra-laïcité.

Quant au plan de relance économique qui redevient un plan de soutien aux entreprises avec l’acte 2 du confinement, c’est encore tout pour les riches, rien pour les pauvres.

La prolongation de l’état d’urgence sanitaire.

Le reconfinement démontre l’échec du confinement mais bis repetitas quand même: d’où le scepticisme générale, la colère face à cette constante impréparation et cette décision encore moyenâgeuse dans la gestion de la virémie. Ce gouvernement est incapable de tirer des leçons du passé. Nous subirons les nouvelles“vagues” comme la première.



Après les errements du gouvernement sur les masques, voilà ceux sur les tests, les couvre-feu et le reconfinement pour éteindre l’incendie de la pandémie Covid. Autant de contradiction entre les ministres montre qu’il n’y a pas de pilote dans l’avion, que c’est la navigation en aveugle très infantilisante d’un bato fou.



C’est un reconfinement taillé sur mesure pour toujours protéger les mêmes, les grands groupes,obligeant la fermeture des petits commerces de proximités. Aujourd’hui La Covid-19 en si peu de temps a mis le monde ko, les grandes puissances sont tétanisées et en même temps les marchés financiers qui prospèrent sans foi ni loi sont complètement déboussolés. La débâcle va s’accentuer avec les crises pétrolières, alimentaires, immobilières, migratoires provoquant un chômage national de masse. Ne nous réjouissons pas trop vite à La Réunion car les annonces de Mr Le Préfet pour sauver la Toussaint a fait monter les contaminations. Les règles vont changer, nous connaîtrons de nouveau un reconfinement accompagné d’un couvre-feu et là ce sera la mort totale de nos petits commerçants, artisans etc.



Le Premier ministre vient d’annoncer un décret d'interdiction pour les grandes surfaces de vendre des produits non-essentiels. Pour Le FDGR, il faut au contraire fermer les grandes surfaces et laisser ouvert les petits commerces de proximités afin de sauver la petite économie et des milliers d’emplois.

Les résultats des municipales ont laissé un goût amer. Le peuple n’a pas pu s’exprimer librement et les candidats-candidates non plus faire une campagne normale. Les sortants-sortantes ont profité, pendant le confinement, des paniers fraîcheurs livrés à domicile des personnes âgées.



Les gauches victorieuses aux Municipales sont maintenant incapables de se réunir. La division mènera à l’échec alors qu’en face la Droite s’organise au forceps financier.

Si le Président décide d’un report des prochaines échéances électorales Départementales/Régionales, nous y serons favorables dans l’incertaine situation sanitaire à venir. La présidentielle sera alors le marqueur politique. Il faudra tous sortir de la pénombre locale pour prendre la lumière nationale.

Jean Paul PANECHOU FDGR

FORCES DE GAUCHE REUNION