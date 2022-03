Implantée à l’époque sur l’ancien site à côté jadis l’hôpital psychiatrique, hier encore appelé « l’asile », qu’a vu jour la première structure régionale infanto-juvénile de psychiatrie, nommée « pavillon des enfants ».



C’est à cet endroit historique de St-Paul, que démarre en 1968, l’histoire de la psychiatrie infanto-juvénile réunionnaise. Ainsi, de « ti pa en ti pa », la psychiatrie de l’enfant a tracé son « zistoir dan’somin galisé » pour se retrouver sur le site du Grand Pourpier à Cambaie juin 2005. S’appelant désormais Unité Vanille, après « pavillon des enfants » et l’Unité Lacaussade.



Pourtant, la santé mentale aussi bien adulte qu’enfant a longtemps demeuré mystérieux et sujet tabou. Elle a nourri à la fois source de fantasmes, craintes, préjugés mais aussi stigmatisation, discrimination et exclusion.



Á l’arrivée du premier pédopsychiatre Gilles Vauthier à la Réunion en 1977, suivi du Docteur Jean Philippe Cravero en 1978, les deux vont donner une nouvelle dimension et nouveau souffle à la psychiatrie de l’enfant, avec plus d'ouvertures vers l’extérieur, plus d’informations sur la maladie et partager les bonnes pratiques à travers diverses réflexions, analyses et actions.



Surtout, avec un travail partenarial, famille, école, institutions spécialisées, loisirs sera mis en œuvre. Ces collaborations ont été des maillons essentiels dans la prise en charge des enfants et adolescents. C’est ainsi que l’envol d’une politique inclusive s’est construit sur la longue route de la psychiatrie infanto-juvénile.



A noter que les connaissances acquises et les nouvelles pratiques vont aussi alimenter mon parcours professionnel de plus de quatre décennies.



Vauthier et Cravero pionniers des soins ambulatoires



La place et la fonction de la structure extra-hospitalière vont évoluer très vite avec la création d’un premier Hôpital De Jour Enfants (HDJE) en 1978, composé d’une équipe pluri -professionnel, toujours sur ce même site de St-Paul.



Puis, ce sont des nombreux CATTP (Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel) visant à maintenir et de favoriser une existence autonome par des actions de soutien et de thérapie de groupe vont voir jour au fil de temps de l’Ouest à l’Est.



Avec aussi plusieurs HDJE (Hôpitaux De Jour pour Enfants), des CMPEA (Centres Médico-Psychologiques de l'Enfant et Adolescent), d’autres outils seront mis en place, l’AFT (Accueil Familial Thérapeutique), les VAD (Visites Á Domicile), Maisons adolescents, service périnatalité… vont être aussi déployés sur l’ensemble des pôles (Ouest, Nord et Est).



Ce sont le panel prise en charge de soins proposé afin de répondre au mieux aux besoins. Il s’agit aussi d’améliorer une meilleure accessibilité de l’offre de soin à l’ensemble de la population.



A ce jour, les soins en ambulatoires sont devenus des orientations fondamentales, et un enjeu fort pour l’EPSMR. Étant donné que les dispositifs mis en place ont été animés par la volonté de rapprocher les services de soins à la population, dont on peut mesurer aujourd’hui l’efficacité.



Enfin, il faut aussi souligner que l’approche éducative fait partie entière des missions de la pédopsychiatrie et que les compétences pluridisciplinaires font la grande richesse des équipes pour mieux soigner nos patients. Fruit d’une richesse acquise au fil du temps.