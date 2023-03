A la Une ..

"La loi sur l'égalité hommes-femmes a été votée mais n'est toujours pas appliquée"

Ce 8 mars, second jour de la mobilisation contre la réforme des retraites, coïncide avec la journée internationale du droit des femmes. À ce titre, la CFDT a tenu à marquer le coup en faisait un point ce matin dans les jardins de la préfecture sur la situation de ces dernières, "parmi les plus pénalisées dans cette réforme" indique le syndicat réformiste. Le point avec Lauriane Huet et Marie-Laure Fontaine, toutes deux membres de la branche S3C de la CFDT :