Courrier des lecteurs La loi du marché contre la vie ?

(Une époque féroce où ne comptent que la rentabilité et l'argent…) Par François-Michel Maugis - Publié le Samedi 11 Mars 2023 à 09:05





C’est aujourd’hui devenu un euphémisme que de le dire. Pourtant, le fait que nous avons à faire à une humanité formée d’humains en souffrance et dans laquelle, certains profitent du crime, cela ne semble pas déranger beaucoup de monde.



Si aujourd’hui, nous découvrions une planète sur laquelle des êtres vivants auraient ce type de comportement, nous serions horrifiés, nous trouverions cette situation instable et non durable.



Chez nous, cela ne fait que quelques vaguelettes, vite amorties par l’afflux d’informations contraires et par la manipulation des masses.



N’oublions pas ce que prétendait Edward Bernays, l’un des fondateurs de la publicité moderne, au sujet de la gouvernance : « Il faut dompter cette grande bête hagarde qui s’appelle le peuple qui ne veut ni ne peut se mêler des affaires publiques et à laquelle il faut fournir une illusion » (2).



Et ne croyez pas qu’il s’agit là d’un film ou d’une fiction. C’est au contraire la triste réalité dont peu d’humains ont conscience, précisément parce qu’ils sont magistralement manipulés.



Depuis plus d’un siècle, le gang des géants s’est enrichi et s’est organisé sur les cinq continents. Quel intérêt de s’enrichir de manière durable et perpétuelle ? Tout simplement parce qu’aujourd’hui, richesse monétaire est synonyme de puissance et la puissance permet à la fois de protéger la richesse et de l’augmenter indéfiniment.



C’est ce que l’éditorialiste François de Closets nomme le « Toujours plus ». Il faut savoir qu’en moins d’un siècle, les recettes proposées aux géants par Bernays, ont permis une accélération assez ahurissante de leur enrichissement. La plupart des entreprises et des banques multinationales, du fait de leur puissance, sont aujourd’hui intouchables.



Selon certains experts, il n’est pas exagéré de dire que ce sont ces structures super puissantes et leurs dirigeants qui, aujourd’hui, de près ou de loin, dirigent le Monde. Selon eux, même les dirigeants politiques des nations, ne seraient que des marionnettes à leur service.



Si tel est le cas, ce sont donc ces structures multinationales qui sont à l’origine et responsables des destructions de notre biotope et de la pagaille du Monde. Il serait peut-être temps de le réaliser et de le comprendre … et d’y mettre fin le plus rapidement possible … en espérant qu’il ne soit pas trop tard





---



(1) Source :





(2) Références :





- https://sabineduflofr.wordpress.com/2018/06/14/la-manipulation-des-foules-de-bernays-aux-ecrans/





- https://www.editions-zones.fr/livres/propaganda/





- https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/edward-bernays-la-fabrique-du-33487



