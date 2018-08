La loi d’interdiction des portables à l’école en vigueur vendredi

Fini les téléphones portables à l’école. Du moins officiellement. Car c’était déjà le cas dans la plupart des établissements. La loi renforçant l’interdiction de leur utilisation entre en vigueur à la rentrée. Les écoles maternelles, primaires et les collèges sont concernés. Pour les lycées, une utilisation "responsable" est conseillée.



Jean-François Salles, inspecteur académique adjoint au recteur de La Réunion précise qu’il s’agit d’une "harmonisation" et d’une loi qui "inscrit clairement les modes de confiscation et de restitution". Mais non sans souplesse : des exceptions pour l’usage pédagogique ou dans les halls d’entrée des collèges pour contacter les parents. Chaque établissement garde donc une certaine liberté concernant les lieux où pourraient être utilisés les téléphones.



Pour Anthony Payet, secrétaire académique du SNE-FGAF 974, syndicat d’enseignants et directeurs du 1er degré, les téléphones dans les établissements sont source de plusieurs soucis, hormis le manque d’attention engendré pendant les cours. "Au moment de la récréation, on remarque qu’il n’y a aucun lien social car chaque enfant est rivé sur son écran, explique-t-il. Le but de cette loi est également de limiter le cyber-harcèlement avec des prises de photos, entre autres, en classe ou dans la cour". "Le travail de l’enseignant se voit aussi impacté à cause des rappels à l’ordre qui coupent la dynamique du cours", rappelle-t-il.



Attendons cette rentrée pour voir si les élèves et les parents sont du même avis.