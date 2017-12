La liste des vice-présidents du Conseil départemental

Deux listes ont été constituées pour l’élection des vice-présidents du Conseil Départemental : celle de Cyrille Melchior et celle de Jean-Claude Lacouture. Une fois le vote passé, l’ambiance est restée tendue entre les deux hommes.



Jean Jacques Morel (pour la liste Lacouture) a ainsi relever des problèmes de "procédure" au niveau du nombre de candidats présents sur la liste Melchior. "Vous (en s’adressant à C. Melchior) confirmez qu’il y a 15 vice présidents alors qu’il n’y en a que 13", s’est ainsi exclamé Jean Jacques Morel.



"C’est tout a fait normal", ont répondu Nassimah Dindar et Cyrille Melchior. "Nous avons laissé deux postes au cas où si vous ou des membres de votre liste souhaitent une vice présidence", a expliqué ce dernier.



L’élection des vice-présidents a vu 25 conseillers voter pour la liste de la majorité présidentielle. La liste Hermann Rifosta en a obtenu 21 sur les 46 bulletins exprimés (3 blancs, 1 nul).



"Je tiens à saluer la qualité de cette séance. Avant nous avions un vote consensuel, aujourd'hui nous avons eu l'expression d'un vote démocratique. Je respecte le vote et remercie les élus qui ont participé au scrutin. La Réunion nous regarde. Je le répète : on attend de nous que nous soyons des acteurs politiques responsables et dignes de la confiance que les Réunionnais et Réunionnaises nous ont apportée", a conclu le nouveau président Cyrille Melchior. "Soyez assez forts pour comprendre que ce qui est important c'est le service rendu à la population et qui attend de nous la mise en place des politiques, notamment à ceux qui vivent difficilement."



La liste des vice-présidents :



1er : Jean-Marie Virapoullé

2e : Béatrice Sigismeau

3e : Daniel Gonthier

4e : Laurence Mondon

5e : Serge Hoareau

6e : Claudette Grondin

7e : Patrick Malet

8e : Marie Lyne Soubadou

9e : Alain Armand

10e : Marie-Paule Balaya

11e : Philippe Potin

12e : Augustine Romano

13e : Enaud Rivière