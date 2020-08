A la Une . La liste des rues concernées par le port du masque obligatoire à La Réunion

Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 21 Août 2020 à 19:50

Ainsi, à compter du 22 août et jusqu’au 13 septembre 2020 :



Port du masque obligatoire dans les zones de circulation du virus



- toute personne âgée de onze ans ou plus doit porter un masque de protection dans les marchés forains de plein air, dans les véhicules affectés au transport public ou scolaire, aux abords des accès des établissements scolaires d’enseignement supérieur et des crèches dans l’ensemble des communes de l'ile.

Le masque doit être porté dans les quartiers cités ci-après.



Rassemblements de plus de 10 personnes interdits



Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits dans les espaces verts, les aires de loisirs, les parcs, les jardins, les aires de pique-nique aménagées, les plages et tout autre site utilisé à cet usage.



Sports collectifs et de combat interdits



- les sports collectifs et sports de combat sont interdits, y compris dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur. Cette interdiction concerne toutes les formes de pratique : l’animation, les entraînements, les compétitions, les rencontres et toutes autres formes de manifestations.



Sanctions encourues



Le non-respect des mesures de cet arrêté pourra faire l'objet d'une amende.



La violation de ces mesures à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, est sanctionnée de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.

Liste des quartiers concernés par le port du masque :



Saint-Denis :

- Le centre-ville commercial : périmètre circonscrit par les rues Labourdonnais, Charles Gounod, Felix Guyon et Paris;



- Le quartier Bas de la Rivière : périmètre circonscrit par la rue Lucien Gasparin, la Rue des Moulins, La rue de la Boulangerie, Ruelle des Tortues, quai E, rue de la Digue, la Nationale 6, Rue Gilbert des Molières



- Le quartier de Petite Ile: périmètre circonscrit par le quai ouest- rue de l'abattoir, N1, N6 jusque l'intersection de la rue de la digue



- L'ensemble des quartiers du Butor / Sainte Clotilde / Le Chaudron / Commune Prima : le périmètre circonscrit par la N2, la Rivière des pluies, la N6 et la Rue du Butor



Sainte-Marie :



- Rue de la République et Rue montée des Veuves, dans le centre-ville.

- Rue Fleur de Jade, quartier de Beauséjour

- Rue Roger Payet, partie comprise entre le giratoire de l’église de Rivière des pluies et le giratoire des danseuses



Bras-Panon :

- Place Michel Debré

- Place de la Mairie

- Place du 20 décembre

- Champ de foire y compris le marché bio





Saint-Pierre : Rue des Bons Enfants,

Boulevard Hubert Delisle

Salazie : Centre-ville d’Hell-Bourg (placette artisanale d’Hell-Bourg, rue du Général de Gaulle)

Cilaos : Rue du Père Boiteau,

Place de la Mare à Joncs

Petite-Île :

- Le site du Domaine du Relais

- Site de Grand Anse



Saint-Paul : Saint Paul ville :

Rue Suffren

Rue du Commerce

Rue Marius et Ary Leblond

Front de mer de Saint Paul portion comprise entre le débarcadère et le Quai Gilbert

Gare routière, rue Mangalon

Saint Gilles :



- Rue de La Poste,

- Avenue du Général de Gaulle,

- Esplanade de Boucan canot,

- Esplanade des Roches Noires,

- Mail de Rodrigues,





Plateau Caillou :



- Traversée principale (avenue Paul Julius Bénard),

- Place du marché forain jusqu'au Parc-en-ciel,

- Traversée du Bourg du Guillaume,

- Traversée du Bourg de Saint-Gilles-les-Hauts

- Traversée du Bourg de Bois-de-Nèfles



La Saline :

- Rue Jean Albany

- Rue de La Poste et Place du marché forain

- Rue Prisami (pôle d'échange La Saline)

