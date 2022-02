La grande Une La liste des établissements scolaires fermés ce lundi

Le rectorat diffuse la liste des écoles et autres établissements scolaires qui ne pourront pas ouvrir ce lundi. Le retour dans les salles de classe y est prévu mardi. Par NP - Publié le Dimanche 6 Février 2022 à 17:40

Le rectorat porte à la connaissance des familles et des enseignants que les cours reprendront normalement à compter du lundi 7 février 2022 dans les écoles, collèges et lycées de l’académie.



Toutefois, en raison de difficultés locales pouvant être liées à des dégâts sur les réseaux d’eau et d’électricité, des voies d’accès impraticables ou la nécessité de travaux de remise en état de bâtiments, les écoles et établissements scolaires suivant resteront fermés : Toutefois, en raison de difficultés locales pouvant être liées à des dégâts sur les réseaux d’eau et d’électricité, des voies d’accès impraticables ou la nécessité de travaux de remise en état de bâtiments, les écoles et établissements scolaires suivant resteront fermés :



Dans les trois cirques :

Cilaos

- école primaire Centre Cilaos - école primaire Centre Cilaos

- école primaire privée sous contrat Notre-Dame des Neiges - école primaire privée sous contrat Notre-Dame des Neiges

- école primaire Bras sec - école primaire Bras sec

- école primaire Îlet à Cordes - école primaire Îlet à Cordes

- école primaire Palmiste Rouge - école primaire Palmiste Rouge

- collège Alsace Corré - collège Alsace Corré



Mafate

- école primaire André Bègue à la Nouvelle - école primaire André Bègue à la Nouvelle

- école élémentaire d’Îlet à Aurère - école élémentaire d’Îlet à Aurère

- école élémentaire d’Îlet à Malheur - école élémentaire d’Îlet à Malheur

- école élémentaire Léonard Thomas à Grand Place - école élémentaire Léonard Thomas à Grand Place

- école primaire d’Îlet à Bourse - école primaire d’Îlet à Bourse

- école primaire de Marla - école primaire de Marla

- école primaire Arthur Attache à l’îlet aux Orangers - école primaire Arthur Attache à l’îlet aux Orangers

- école primaire de Roche Plate - école primaire de Roche Plate



Salazie

- école primaire Maximilienne Lambert à Bois de Pommes - école primaire Maximilienne Lambert à Bois de Pommes

- école primaire Myriam Maillot à Grand-Îlet - école primaire Myriam Maillot à Grand-Îlet



Sur la commune de Petite-Île

- école élémentaire Le Vétyver - école élémentaire Le Vétyver

- partie maternelle de l’école primaire Les Platanes - partie maternelle de l’école primaire Les Platanes



Sur la commune de Saint-Denis

- collège de la Montagne - collège de la Montagne



Sur la commune de Saint-Joseph

- école maternelle Centre - école maternelle Centre

- école maternelle de Vincendo - école maternelle de Vincendo

- école primaire Bézaves - école primaire Bézaves

- école primaire Centre - école primaire Centre

- école primaire du Butor - école primaire du Butor

- école primaire Carosse - école primaire Carosse

- école primaire La Crête 1 - école primaire La Crête 1

- école primaire Les Cryptomérias (Crête 2) - école primaire Les Cryptomérias (Crête 2)

- école primaire Grand Galet - école primaire Grand Galet

- école primaire Les Lianes - école primaire Les Lianes

- école primaire Parc à moutons - école primaire Parc à moutons

- école primaire Plaine des Grègues - école primaire Plaine des Grègues

- école primaire privée sous contrat Sainte-Anne - école primaire privée sous contrat Sainte-Anne



Sur la commune de Saint-Paul

- école maternelle Laperrière - école maternelle Laperrière

- école maternelle Ravine Trois Bassins - école maternelle Ravine Trois Bassins



Sur la commune du Tampon

- école maternelle SIDR 400 - école maternelle SIDR 400

- école maternelle Terrain Fleury - école maternelle Terrain Fleury

- école élémentaire Louis Clerc Fontaine - école élémentaire Louis Clerc Fontaine

- école primaire Alfred Isautier (Bérive) - école primaire Alfred Isautier (Bérive)

- école primaire Ligne d’Equerre - école primaire Ligne d’Equerre

- école primaire Ernest Vélia (19e km) - école primaire Ernest Vélia (19e km)

- école primaire Maximilien Lorion - école primaire Maximilien Lorion

- école primaire Piton Ravine Blanche - école primaire Piton Ravine Blanche

- école primaire Notre-Dame de la Paix - école primaire Notre-Dame de la Paix

- lycée Boisjoly Potier - lycée Boisjoly Potier

- lycée Roland Garros - lycée Roland Garros



Le retour en classe pour les élèves de ces écoles et établissements scolaires est prévue le mardi 8 février 2022. Le retour en classe pour les élèves de ces écoles et établissements scolaires est prévue le mardi 8 février 2022.

Les informations concernant l’hébergement en internat et l’organisation de la restauration scolaire seront apportées aux familles directement par les établissements scolaires concernés. Les informations concernant l’hébergement en internat et l’organisation de la restauration scolaire seront apportées aux familles directement par les établissements scolaires concernés.