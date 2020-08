A la Une . La liste des établissements scolaires concernés par des cas de Covid

Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 31 Août 2020

Les écoles et établissements scolaires de l’académie ont procédé hier et aujourd’hui au signalement de 18 élèves Covid positif : 6 dans une école (école Albert Camus, école Henri Lapierre, école élémentaire privée Rosalie Javouhey, écoles maternelle et élémentaire Eugène Dayot ), 6 dans un collège (collèges Juliette Dodu, Trois Bassins, Texeira da Motta) et 6 dans des lycées (lycées Lislet Geoffroy, Amiral Lacaze, Leconte de Lisle, Saint-Paul IV, L’Horizon). Deux enseignants Covid positif ont également été signalés (collège Maison Blanche, lycée Roland Garros).



En application du principe de précaution, et en concertation entre la préfecture, l’ARS, les mairies concernées et le rectorat, voici les décisions prises pour des écoles ou des établissements scolaires :



Etang-Salé :



- Ecole Gabin Dambreville : maintien à domicile jusqu’au 4 septembre des 22 élèves de CE1 et de l’enseignant, considérés comme cas contact. Poursuite de sa quatorzaine par l’élève Covid positif.



Le Port :



- L’école maternelle et l’école élémentaire Eugène Dayot accueillent à nouveau les élèves à compter de demain mardi 1er septembre, après la désinfection des locaux réalisée aujourd’hui. Maintien à domicile de 32 élèves de maternelle (1 classe de Petite et Moyenne section et 1 classe de Grande section) et de 45 élèves d’élémentaire (2 classes de CE1 et 1 classe de CM2), considérés comme cas contact de 5 élèves Covid positif.



Saint-Benoit :



- Reprise au lycée Amiral Pierre Bouvet : suivant les préconisations de l’ARS, reprise le 2 septembre pour les 194 élèves des 6 classes de 1ère générale et de 20 enseignants qui ne sont pas considérés comme cas contact.



Saint-Denis :



- Reprise au lycée Bellepierre

- Reprise au lycée Georges Brassens



Saint-Joseph :



- Reprise au lycée Pierre Poivre : suivant les préconisations de l’ARS, reprise pour les 33 élèves qui ne sont pas considérés comme cas contact



Saint-Paul :



- École élémentaire privée sous contrat Rosalie Javouhey : maintien à domicile suivant les préconisations de l’ARS, des 30 élèves d’une classe de CM2, de l’enseignante et de l’AESH, considérés comme cas contact d’un élève Covid positif.





LE PROTOCOLE SANITAIRE :



Les grands principes

- Respect des gestes barrière.

- Port du masque pour les adultes, les collégiens et les lycéens.

- Hygiène des mains.

- Nettoyage et aération des locaux.



Les ajustements du 26 août



Le protocole sanitaire de l’éducation nationale, actualisé le 26 août 2020, impose le port du masque obligatoire pour les personnels, y compris dans les classes de maternelle et ce, "tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs".



Le port du masque est également obligatoire pour les collégiens et les lycéens "dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs", lors des récréations par exemple. Il n’est pas obligatoire "lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de repas, nuit en internat, pratiques sportives, etc.).



De plus, l’aération des locaux doit avoir lieu toutes les 3 heures et durer "au moins 15 minutes".



Ces dispositions permettent d’être plus précis et circonscrit lors de la survenue d’une situation dans un établissement scolaire. L’enquête immédiate sur le respect des gestes barrière peut ainsi cibler et circonscrire le périmètre des personnes à considérer comme « cas contact ».



Ainsi, le port du masque obligatoire pour tous les personnels, tous les collégiens et tous les lycéens, pendant toute la journée, aussi bien dans les salles de classe que pendant la récréation, permettra de mieux identifier et cibler les cas contact et limiter ainsi les isolements au nombre de personnes strictement nécessaire.



