A la Une . La liste des bureaux de Poste ouverts et les horaires pour la semaine des prestations sociales La Poste s’organise pour accueillir ses clients lors des prestations sociales. Pour protéger la santé des postiers et de ses clients tout en assurant ses missions essentielles, La Poste a adapté son organisation à l’évolution de la situation sanitaire avec 34 bureaux ouverts au public à La Réunion.

Afin que le versement des prestations sociales aux allocataires se déroule dans les meilleures conditions possibles, La Poste met en place un dispositif adapté, accessible dès le 4 avril via les distributeurs automatiques de billets, et dès le 6 avril dans ses bureaux de poste.



Dès le 4 avril, un retrait d’espèces anticipé dans les distributeurs automatiques



Grâce à la décision de la CAF d’avancer le versement des prestations sociales, les bénéficiaires qui

disposent de cartes de retrait auront la possibilité d’effectuer des retraits dès le samedi 4 avril (au

lieu du 7 avril) dans le réseau de 130 distributeurs automatiques de billets.



Dans cette période, La Poste rappelle que les déplacements en bureaux de poste doivent être

limités à ce qui est strictement nécessaire.



C’est pourquoi, seuls les retraits d’espèces dans les distributeurs automatiques seront possibles le

week-end des 4 et 5 avril, les bureaux de poste seront fermés le samedi 4 avril et accueilleront de

nouveau le public dès le lundi 6 avril.



Les 6, 7 et 10 avril, 34 bureaux de poste, au lieu de 16, seront ouverts et seront exclusivement

dédiés au versement des prestations sociales et aux opérations bancaires de première nécessité.

Les services liés à l’affranchissement reprendront le 8 avril.

Les clients pourront y effectuer les opérations suivantes :

• Retrait d’espèces aux guichets et aux automates

• Dépôt d’espèces aux guichets et aux automates

• Dépôt de chèque sur automates et urnes

• Remise de fonds commandés par la DGFIP

• Paiement des factures Eficash



La liste des bureaux ouverts, des horaires d’ouverture et des services disponibles pour la semaine

des prestations sociales sera



La Poste rappelle que les déplacements en bureaux ne doivent être faits que s’ils sont strictement

nécessaires.



De nombreuses opérations peuvent être faites à distance, les clients peuvent être accompagnés par

téléphone (au 3631 pour La Poste et au 3639 pour La Banque Postale) ou via les sites et applications

numériques de La Poste et de La Banque Postale depuis leur domicile (laposte.fr et

labanquepostale.fr).

