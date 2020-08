A la Une . La liste de toutes les rues et quartiers où le port du masque est désormais obligatoire

La Préfecture a publié aujourd'hui la liste de toutes les rues et quartiers dans lesquels le port du masque sera obligatoire à compter du 15 août prochain, et jusqu'au 15 septembre 2020.

Toute personne âgée plus de 11 ans devra dorénavant porter un masque de protection dans les marchés forains de plein air, aux abords des accès des établissements scolaires, d'enseignement supérieur et des crèches dans l'ensemble des communes de l'ile, ainsi que dans les zones connues pour leur fréquentation dans les lieux suivants : Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 13 Août 2020 à 21:26 | Lu 5668 fois

Ensemble du département :



- Les marchés forains en plein air

- Les abords des établissements scolaires de tous niveaux

- Les abords des établissements d'enseignement supérieur

- Les abords des crêches



Saint-Denis :



- Rue du Maréchal Leclerc

- Le Carré Cathédrale comprenant la ruelle Edouard et la ruelle Saint-Paul



Sainte-Marie :



- Rue de la République et rue Montée des Veuves dans le centre-ville

- Rue Fleur de Jade, dans le quartier de Beauséjour

- Rue Roger Payet, partie comprise entre le giratoire de l'église de la Rivière-des-Pluies et le giratoire des Danseuses



Bras Panon :



- Place Michel Debré

- Place de la Mairie

- Place du 20 Décembre

- Champ de Foire, y compris le marché bio



Salazie :



- Centre-ville d'Hell Bourg (placette artisanale d'Hell Bourg, rue du général de Gaulle)



Cilaos :



- Rue du Père Boiteau

- Place de la Mare à Joncs



Petite Ile :



- Le site du Domaine du Relais

- Site de Grand Anse



Saint-Paul :



Saint-Paul ville :

- Rue Suffren

- Rue du Commerce

- Rue Marius et Ary Leblond

- Front de mer de Saint-Paul, portion comprise entre le Débarcadère et le Quai Gilbert

- Gare routière, rue Mangalon



Saint-Gilles :

- Rue de la Poste

- Avenue du Général de Gaulle

- Esplanade de Boucan Canot

- Esplanade de Roches Noires

- Mail de Rodrigues



Plateau Caillou :

- Traversée principale (avenue Paul Julius Bénard)

- Place du Marché forain (jusqu'au Parc-en-ciel)

- Traversée du bourg du Guillaume

- Traversée du bourg de Saint-Gilles-les-Hauts

- Traversée du bourg de Bois-de-Nèfles



La Saline



- Rue Jean Albany

- Rue de la Poste et place du marché forain

- Rue Prisami (Pôle d'échange de la Saline)

- Parking du lycée de Vue-Belle



