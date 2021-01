A la Une . La liste de rassemblement des écologistes se concrétise

La construction de la liste de rassemblement des écologistes, portée par EELVR, devrait s'achever d'ici février. Une liste d'union qui souhaite aller au-delà des mouvements écologistes. Par Marine Abat - Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 à 10:48 | Lu 493 fois





Le leadership sera assumé par EELVR, qui s'allie à Génération.s (parti fondé par Benoît Hamon), Génération écologie (présidé par Delphine Batho) et Place publique (porté par Raphaël Glucksmann). "Un binôme est pressenti pour prendre la tête de la liste : Danon Lutchmee Odayen et moi. Le choix se fera sur l'un des deux", précise Jean-Pierre Marchau.



Pour l'écologiste, le rassemblement est impératif pour espérer peser dans l'élection. "Aucun parti ne peut gagner tout seul les élections. La première étape, c'est d'abord de rassembler les écologistes qui étaient un peu dispersés. Il y aura une deuxième étape où on va aller au-delà. Il y a des discussions avec des partis plus localisés, pour élargir sur un programme sur lequel on peut avoir un partenariat politique".



Des échanges ont notamment eu lieu avec le parti Croire & Oser. L'équipe des Verts se dit également ouverte à la discussion avec Vanessa Miranville, laquelle s'est déclarée candidate en août. "Il n'y pas de contact à l'heure actuelle", est-il précisé. En décembre dernier, Jean-Pierre Marchau et Danon Odayen



Cette liste d'union révèle "une dynamique de transformation historique face à la guerre des égos à droite et à gauche", s'est réjouit ce jeudi matin Ludovic Sautron, porte-parole de Génération écologie, par voie de communiqué. "Encore aujourd'hui, des pressions viennent de la gauche et du centre pour empêcher ce large rassemblement. Mais nous tiendrons bon". C'est une liste de rassemblement que les écologistes de La Réunion entendent présenter aux Régionales. "C'est en discussion depuis août, désormais ça s'accélère", confirme Jean-Pierre Marchau, secrétaire régional Europe Ecologie Les Verts. Des validations doivent encore intervenir, mais la construction devrait s'achever courant février.Le leadership sera assumé par EELVR, qui s'allie à Génération.s (parti fondé par Benoît Hamon), Génération écologie (présidé par Delphine Batho) et Place publique (porté par Raphaël Glucksmann). "Un binôme est pressenti pour prendre la tête de la liste : Danon Lutchmee Odayen et moi. Le choix se fera sur l'un des deux", précise Jean-Pierre Marchau.Pour l'écologiste, le rassemblement est impératif pour espérer peser dans l'élection. "Aucun parti ne peut gagner tout seul les élections. La première étape, c'est d'abord de rassembler les écologistes qui étaient un peu dispersés. Il y aura une deuxième étape où on va aller au-delà. Il y a des discussions avec des partis plus localisés, pour élargir sur un programme sur lequel on peut avoir un partenariat politique".Des échanges ont notamment eu lieu avec le parti Croire & Oser. L'équipe des Verts se dit également ouverte à la discussion avec Vanessa Miranville, laquelle s'est déclarée candidate en août. "Il n'y pas de contact à l'heure actuelle", est-il précisé. En décembre dernier, Jean-Pierre Marchau et Danon Odayen expliquaient déjà être ouverts aux discussions , à condition que l'objectif de neutralité carbone et la création d'une COP régionale (conférence pour le climat) soient au programme.Cette liste d'union révèle "une dynamique de transformation historique face à la guerre des égos à droite et à gauche", s'est réjouit ce jeudi matin Ludovic Sautron, porte-parole de Génération écologie, par voie de communiqué. "Encore aujourd'hui, des pressions viennent de la gauche et du centre pour empêcher ce large rassemblement. Mais nous tiendrons bon".



Marine Abat Journaliste - En charge du secteur Ouest - Fortement attachée aux valeurs du développement durable... En savoir plus sur cet auteur