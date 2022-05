A la Une . La liste de Bruno Cohen obtient les matériels de vote grâce à l'intervention de la préfecture

Les ressortissants de la Chambre de commerce et d'industrie toujours sans matériel de vote sont désormais pourvus. Après avoir révélé ce mardi qu'un bon millier de ressortissants n'avaient toujours pas reçu leur enveloppe pour pouvoir élire leurs représentants à la CCI, la liste Union Péi menée par Bruno Cohen informe que les 200 derniers non pourvus ont pu obtenir leur matériel de vote grâce à l'intervention de la préfecture. Les plaintes, elles, suivent leur cours sur le plan judiciaire. Le communiqué de la liste Union Péi : Par LG - Publié le Jeudi 12 Mai 2022 à 11:17





Le groupement UNION PEI a déposé plainte auprès de Madame la Procureure de la République à SAINT- DENIS pour vol et tentative de vol d’enveloppes de vote à l’encontre de La Poste de la Réunion et du responsable du site de distribution à SAINT-PAUL Centre.



Comme le prévoit la règlementation en vigueur, les sociétés victimes de vol ont demandé la délivrance de matériel de vote de substitution au bureau des élections de la Préfecture de la Réunion.



Malgré le nombre important de demandes, les personnels de ce service se sont mobilisés ; ont validé nos demandes et sont parvenus en 48 heures à transmettre les nouveaux codes d’accès à la plateforme de vote, permettant à plus de 200 sociétés d’exercer leur droit de vote.



Le groupement UNION souhaite souligner la réactivité et l’efficacité des personnels de la Préfecture pour apporter une alternative rapide à l’incompétence, voire la malhonnêteté de certains personnels de la Poste.



Nous encourageons toutes les personnes, pour lesquelles l’enveloppe n’a pas été distribuée par La Poste, ou volée, ou égarée, à effectuer leur demande de matériel de vote de substitution à l’adresse prévue à cet effet (electionsconsulaires2021@reunion.cci.fr) avant le 13 mai 2022 à 16 heures.



La complétude de la demande sera contrôlée par la CCI de la Réunion, puis transmise au bureau des élections de la Préfecture de la Réunion, qui vous adressera rapidement à l’adresse mail que vous aurez indiquée, un nouveau code d’accès à la plateforme de vote.



Cette démarche permet de faire échec aux pratiques mafieuses récurrentes de détournement d’enveloppes, orchestrées depuis de nombreuses années par certains candidats à ces élections et de rétablir les valeurs républicaines pour ces élections consulaires, qui doivent être celles d’une nouvelle ère au service des entrepreneurs, dans le respect des lois et des règlements.





SUR LE SUJET :



L'Union Péi de Bruno Cohen porte plainte pour vol et tentative de vol d’enveloppes de vote Pour l’élection des membres de la CCI de la Réunion 2022, plus de 200 sociétés du Groupe SFER n’ont pas reçu leur enveloppe de vote, qui devait être distribuée par la Poste de la Réunion.Le groupement UNION PEI a déposé plainte auprès de Madame la Procureure de la République à SAINT- DENIS pour vol et tentative de vol d’enveloppes de vote à l’encontre de La Poste de la Réunion et du responsable du site de distribution à SAINT-PAUL Centre.Comme le prévoit la règlementation en vigueur, les sociétés victimes de vol ont demandé la délivrance de matériel de vote de substitution au bureau des élections de la Préfecture de la Réunion.Malgré le nombre important de demandes, les personnels de ce service se sont mobilisés ; ont validé nos demandes et sont parvenus en 48 heures à transmettre les nouveaux codes d’accès à la plateforme de vote, permettant à plus de 200 sociétés d’exercer leur droit de vote.Le groupement UNION souhaite souligner la réactivité et l’efficacité des personnels de la Préfecture pour apporter une alternative rapide à l’incompétence, voire la malhonnêteté de certains personnels de la Poste.Nous encourageons toutes les personnes, pour lesquelles l’enveloppe n’a pas été distribuée par La Poste, ou volée, ou égarée, à effectuer leur demande de matériel de vote de substitution à l’adresse prévue à cet effet (electionsconsulaires2021@reunion.cci.fr) avant le 13 mai 2022 à 16 heures.La complétude de la demande sera contrôlée par la CCI de la Réunion, puis transmise au bureau des élections de la Préfecture de la Réunion, qui vous adressera rapidement à l’adresse mail que vous aurez indiquée, un nouveau code d’accès à la plateforme de vote.Cette démarche permet de faire échec aux pratiques mafieuses récurrentes de détournement d’enveloppes, orchestrées depuis de nombreuses années par certains candidats à ces élections et de rétablir les valeurs républicaines pour ces élections consulaires, qui doivent être celles d’une nouvelle ère au service des entrepreneurs, dans le respect des lois et des règlements.