A la Une .. La liste complète du nouveau gouvernement, avec notamment Christophe Castaner à l'Intérieur

Un communiqué de Matignon publié à 9h31 (11h31 à la Réunion) publie la liste des changements intervenus au sein du gouvernement, après plus de deux semaines d'attente. Voici la liste de ceux qui partent et de ceux qui arrivent :

Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a mis fin aux fonctions de :

Monsieur Jacques MÉZARD, ministre de la Cohésion des territoires ;

Madame Françoise NYSSEN, ministre de la Culture ;

Monsieur Stéphane TRAVERT, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ;

Madame Delphine GÉNY-STEPHANN, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances.

Il a nommé :

Monsieur Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse ;

Monsieur Christophe CASTANER, ministre de l’Intérieur ;

Madame Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales ;

Monsieur Franck RIESTER, ministre de la Culture ;

Monsieur Didier GUILLAUME, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ;

Monsieur Marc FESNEAU, ministre auprès du Premier Ministre, chargé des Relations avec le Parlement ;

Monsieur Sébastien LECORNU, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, chargé des collectivités territoriales ;

Monsieur Julien DENORMANDIE, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, chargé de la ville et du logement ;

Madame Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations ;

Madame Emmanuelle WARGON, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;

Madame Christelle DUBOS, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé ;

Monsieur Mounir MAHJOUBI, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics

Madame Agnès PANNIER-RUNACHER, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances ;

Monsieur Gabriel ATTAL, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse ;

Monsieur Laurent NUNEZ, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur.

Le Président de la République réunira le Conseil des Ministres, avec l’ensemble des membres du Gouvernement, ce mercredi 17 octobre 2018, à 10 heures.



Comme prévu Christophe Castaner devient ministre de l'Intérieur. On constatera également qu'Annick Girardin reste ministre des Outremer.





Voici donc la liste complète du nouveau gouvernement que l'on peut qualifier de Philippe 3 (les nouveaux nominés ont une astérisque) : Ministre de l'Intérieur : Christophe Castaner (*), épaulé par Laurent Nunez (*) (patron de la DGSI)

Garde des Sceaux : Nicole Belloubet

Ministre de l'Economie et des Finances : Bruno Le Maire

Ministre des Armées : Florence Parly

Ministre du Travail : Muriel Pénicaud

Ministre des Affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian

Ministre de la Cohésion des territoires et des collectivités locales : Jacqueline Gourault (*)

Ministre chargé des Relations avec le parlement : Marc Fesneau (*) (MoDem)

Ministre de l’Education nationale : Jean-Michel Blanquer

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation : Didier Guillaume (*)

Ministre de l’Action et des Comptes publics : Gérald Darmanin

Ministre des Sports : Roxana Maracineanu Ministre de l'Ecologie : François de Rugy

Ministre de l’Enseignement sur de la Recherche et l’innovation : Fredérique VidalMinistre des Solidarités et de la Santé : Agnès Buzyn

Ministre de la Culture : Franck Riester (*)

Ministre de l’Outre-mer : Annick Girardin

Ministre chargée des Transports : Elizabeth Borne (auprès du ministre de l'Ecologie)

Ministre chargée des Affaires européennes : Nathalie Loiseau (auprès du ministre des affaires européennes)





