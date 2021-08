A la Une . La liquidation de Lacoste plus rapide que prévu

La boutique dionysienne de la marque au crocodile doit fermer pour des travaux et organise donc une liquidation totale. Un message bien reçu par les clients puisque des dizaines de personnes attendaient devant le magasin. Par NP - Publié le Mercredi 11 Août 2021 à 12:41

Ce mercredi matin, deux boutiques dans le monde sont prises d’assaut par la foule : celle du PSG sur les champs-Élysée et celle de Lacoste dans la rue Jean Chatel. Si les uns sont prêts à tout pour être les premiers à obtenir le maillot de Messi, les autres ne se priveraient pas d’être les derniers à profiter d’une bonne affaire ou d’un article à leur taille.



Ce mercredi matin, le magasin de la marque au crocodile a lancé une liquidation totale avant de devoir fermer pour travaux. Des dizaines de personnes faisaient la queue afin de pouvoir accéder à l’échoppe, dont le nombre maximal de clients est limité en raison des mesures sanitaire.



L’opération commerciale est censée durer jusqu’à samedi. Au vu du succès, il ne serait pas étonnant qu’il puisse baisser le rideau un peu avant