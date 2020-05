Société La ligue des droits de l’homme saisit la justice contre les pensions marrons

La ligue des droits de l’homme de La Réunion annonce avoir demandé au procureur de La République d’ouvrir une enquête sur les maltraitances qui pourraient avoir été commises dans les maisons d’accueil et pensions irrégulières pour personnes âgées. L’association lance également un appel à témoins pour les victimes et leurs proches. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 26 Mai 2020 à 16:00 | Lu 147 fois

La Ligue des droits de l’Homme de La Réunion a adressé ce mardi un courrier au Procureur de la République, afin de demander que soit diligentée ou élargie, une enquête sur les maltraitances qui pourraient avoir été commises dans les maisons d’accueil et pensions irrégulières pour personnes âgées. Les militants estiment qu’une enquête pénale est "indispensable".



Durant le confinement, nos confrères du JIR avaient révélé l’ampleur de la crise qui touche l’accompagnement des personnes âgées sur notre île. L’enquête de nos confrères a fait état de la situation irrégulière de différents lieux et pensions accueillant des personnes âgées. Une situation pourtant connue et tolérée par les autorités.



Ces révélations ont permis de mettre en lumière des faits de malveillance graves visant des personnes âgées vulnérables et dépendantes dans l’île (privation de nourriture et de soins, séquestration dans les chambres, ligotage sur des sièges, brimades diverses, etc.). Selon la ligue des droits de l’homme, l’audit l’ARS et le Département ont annoncé sur les maisons d’accueil illicites à la Réunion, ne peut suffire, car il viserait seulement à permettre la régularisation d’un certain nombre d’établissements et leur mise en conformité sociale et sanitaire.



La Ligue des droits de l’Homme de La Réunion invite les autorités civiles, et notamment les maires, à se joindre à leur demande d’aboutir à une enquête pénale. La Ligue appelle les familles de personnes âgées ayant constaté des maltraitances à témoigner et se déclare disponible pour recueillir de tels témoignages.



