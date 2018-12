La liaison RD2-RD4 avec ouvrage d’art sur la ravine la Plaine ouverte à la circulation

Ce vendredi 14 décembre 2018, est un jour de grand soulagement pour les habitants des quartiers de Bois de Nèfles et de la Plaine. Les 9 000 véhicules qui empruntent chaque jour la RD2 pour rejoindre la RN1 en passant par la zone commerciale de Savanna vont bénéficier d’un nouvel itinéraire.



« C’est une grande satisfaction d’ouvrir cette liaison » a indiqué le Président du Département Cyrille Melchior « elle était vraiment attendue par les Saint-Paulois et plus largement par les dizaines de milliers d’automobilistes qui empruntent quotidiennement la quatre voies de Saint-Paul. Cet aménagement a été pour le moins une opération difficile, avec plusieurs aléas, tant sur le plan technique que financier, mais ce grand chantier structurant pour l’Ouest arrive à son terme, et c’est avec fierté et émotion que je participe à cette inauguration aujourd’hui » a précisé Cyrille Melchior.

C’est en présence de Olivier Tainturier, Sous-préfet de Saint-Paul, de Dominique Fournel, Vice-président de la Région, de Joseph Sinimalé, Maire de Saint-Paul, des partenaires, des agents du Département et des ouvriers ayant travaillé sur le chantier, que la mise en circulation de la liaison routière a été effectuée. Les premiers usagers ont été particulièrement heureux de l’emprunter !



Les aménagements effectués portent sur la réalisation d’un linéaire de 2 600 mètres avec une traversée de la ravine La Plaine sur un nouvel ouvrage d’art. Ce tracé a demandé :



- l’aménagement de la RD2 existante sur une longueur de 1 000 mètres,

- la création d’une voie nouvelle d’une longueur de 1 300 mètres entre la RD2 et le futur pont,

- la construction d’un ouvrage d’art de franchissement de la ravine La Plaine d’une portée de 101 mètres,

- et la création d’une voie nouvelle d’une longueur de 200 mètres entre le pont et la RD4.



Enfin, le projet a vu la mise en place de carrefours de type « giratoires » et la route constituée de deux voies de 3,25 mètres d’emprise chacune offre une bande cyclable en sens montant de 1,50 mètres de largeur.



« Environ 9 000 véhicules par jour traversent la RD2 et près de 19 000 véhicules par jour passent par la RD4. Cette nouvelle liaison va fluidifier le trafic » a précisé Cyrille Melchior ajoutant que « il aura fallu six années pour mener ce chantier à son terme pour un coût total de 20,500 M€ supporté par le Département, l’Europe, la Région et la Créole. Je tiens à remercier les partenaires financiers, l’ensemble des acteurs qui ont œuvré sur ce magnifique chantier et les Saint-Paulois qui ont toujours été confiants ».