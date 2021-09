La levée des mesures dépendra du nombre de vaccinés

Le préfet de La Réunion l'avait déjà indiqué après le pic de la troisième vague de coronavirus en août. Même si les chiffres du suivi de l'épidémie baissent, la couverture vaccinale doit continuer à progresser pour que les mesures (couvre-feu, port du masque obligatoire) soient enfin levées La préfecture explique dans son communiqué : "A ce jour, 64,4 % des personnes éligibles (plus de 12 ans) disposent d’un schéma vaccinal complet. Le rythme vaccinal continue de ralentir alors que la vaccination est le moyen le plus efficace de protection des formes sévères. Au cours des dernières semaines, 94 % des patients admis en réanimation n’étaient pas vaccinés ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Devant l’amélioration de la situation sanitaire, la couverture vaccinale doit progresser davantage pour permettre la levée des mesures de restrictions dans l’île et un retour au plus vite à une vie normale ."L'objectif pour les autorités est d'atteindre l' immunité collective (80% de la population totale vaccinée) avant les fêtes de fin d'année . La situation n'est pour l'instant pas satisfaisante pour les décideurs, avec 64,4% des Réunionnais éligibles (12 ans et plus) qui disposent d'un schéma vaccinal complet dont 69% qui ont au moins une dose. C'est ainsi 52,8% de la population totale qui a reçu les deux ou trois doses nécessaires.Les autorités rappellent l'importance de se faire vacciner pour limiter l'apparition des formes graves du coronavirus et rappellent que 94% des patients admis en réanimation n'avaient aucune dose ou qu'une seule des deux.Parmi les 3 personnes décédées sur la semaine écoulée, deux n'étaient pas vaccinées et une avait un schéma vaccinal complet.Une couverture vaccinale étendue à plus de 80% de la population pourrait donc permettre de limiter la pression hospitalière en cas de nouvelle reprise épidémique.Dans le bilan hebdomadaire, les autorités rappellent que la vaccination se fait, dans lesRetrouvez toute l’information sur le site internet de l’ARS La préfecture n'a pour l'instant pas indiqué ce qu'il se passera après le 3 octobre (date de la fin d'application des mesures actuelles telles que le couvre-feu à 23 heures). Une communication est attendue dans les prochains jours pour savoir si les restrictions seront maintenues ou levées.