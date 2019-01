La lettre de Emmanuel Macron

Je ne détaillerai pas la lettre de Macron , qui devrait nous permettre de mieux appréhender le Grand Débat et que certains ont lu……. Cinq pages d’auto satisfécit pour nous dire qu’il maintien le cap qu’il s’est fixé : « Je resterai fidèle au programme sur lequel j’ai été élu ». NON MÔSSIEUR ! Avec 23 % de voix, vous n’avez pas été élu sur votre programme, mais sur un rejet de Marine Lepen. Vous avez été élu par défaut !



Le Grand Débat ,(ou le grand cirque), zembrocal de questions dont les réponses seront difficiles à synthétiser, donc d’apporter satisfaction à la population. « Ce n’est pas un référendum » a dit Jupiter. Alors, c’est un enfumage dans lequel seront noyés un tas de problèmes aux réponses alambiqués dont Monsignore a le secret. La question que se posent les citoyens : « Pour ou contre la politique de Macron ? ». Et là, il n’y aura pas de réponse !



Un tour de rond-point pour rien !