Culture La lettre d'amour de Sega"El aux proches disparus

Le nouveau clip de Sega"El accompagné de Lindigo a été publié la semaine dernière. C'est un message d'amour envoyé à ceux qui ne sont plus parmi nous. Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 10 Décembre 2020 à 09:16 | Lu 127 fois





"Retrouv' a ou" est une lettre d'amour adressée à tous ceux qu'on aime mais qui ne sont plus parmi nous, une chanson dans laquelle Sega"El ravive des souvenirs heureux et imagine les retrouvailles avec les proches disparus.











Sega"El sur scène et chez vous



Le Kartel Prod fait ce vendredi soir revivre l'esprit de l'Apollo Night. Vous pourrez retrouver de nombreux DJs de renom mais aussi plusieurs chanteurs: Sega"El et Dimix Staya.



