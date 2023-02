La leptospirose fait rage dans le sud de Mayotte

Avec 131 cas de leptospirose diagnostiqués en 2022, la situation semble alarmante puisque le taux est élevé par rapport à la moyenne nationale, rapporte Mayotte la 1ère.



En 2018 encore, selon les statistiques de l’institut Pasteur, l’incidence à Mayotte était 70 fois supérieure à celle de la France métropolitaine. Les chiffres montrent que la maladie est beaucoup plus présente au centre et au sud de Mayotte.



De nombreux cas, soit 80%, sont enregistrés lors de la saison des pluies entre février et mai, le pic étant observé vers avril avec 36 cas confirmés.



Potentiellement grave, la leptospirose peut toutefois être évitée avec des gestes simples.