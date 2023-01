A la Une .. La leptospirose en forte augmentation, la plus grande vigilance est de mise

La leptospirose est une maladie grave : si elle n’est pas traitée à temps, elle peut mener à une hospitalisation voire un décès. L'ARS fait le point : Par N.P - Publié le Vendredi 6 Janvier 2023 à 10:59

Sur l’année 2022, une forte augmentation du nombre de signalements a été observée à La Réunion avec 165 cas de leptospirose. 3 personnes sont décédées de la maladie.



Une recrudescence est habituellement observée en début d’été austral avec des conditions météorologiques plus favorables et des activités plus à risque.



Cette maladie se contracte au contact d’un milieu humide contaminé par les urines des rats principalement (boue, flaques d’eau…). Les activités de nettoyage des cours et des jardins sans protections suffisantes (bottes, gants…) ou de baignades en eau douce après de fortes pluies sont donc particulièrement à risque.



Aussi, l’ARS La Réunion et Santé Publique France recommandent à la population de renforcer la vigilance en ce début d’été austral et de se protéger par la mise en œuvre de gestes simples pour ne pas contracter la leptospirose.



165 cas de leptospirose déclarés en 2022, contre 139 signalements en 2021 et 129 en 2020,

une hospitalisation nécessaire dans près de 7 cas sur 10 en 2022,

passage en service de réanimation pour 1 cas sur 4,

3 personnes sont décédées de la maladie. La Réunion fait face à une augmentation ininterrompue du taux annuel de déclaration depuis 2017 avec :

La saison des pluies est la période la plus à risque car elle présente des conditions de température et de pluviométrie favorables à la survie dans l’environnement des bactéries responsables de cette maladie. Les épisodes de fortes pluies favorisent le lessivage des sols et la contamination des milieux et sont donc des périodes particulièrement à risque.





Qu'est-ce que la leptospirose et quels sont les symptômes :



La leptospirose est une maladie grave, provoquée par une bactérie souvent présente chez les rats ou autres rongeurs. La maladie se contracte lors d’un contact avec un environnement humide contaminé par les urines de ces animaux infectés (boues, flaques d’eau, eaux stagnantes en bord de ravines).

La bactérie entre dans l’organisme par la peau en cas de coupures ou de plaies (même petites). Après quelques jours d’incubation, la leptospirose se manifeste par les symptômes suivants (qui peuvent être facilement confondus avec une dengue ou une infection Covid-19) : fièvre élevée d’apparition brutale (souvent > 38,5 °C),

douleurs musculaires et articulaires,

douleurs au ventre, nausées, vomissements,

La maladie peut s'aggraver après quelques jours. Si elle n'est pas traitée à temps par des antibiotiques, elle peut être mortelle. Dès l'apparition de ces signes dans les jours suivants la pratique d'une activité à risque, il faut consulter son médecin et l'informer des activités pratiquées.

