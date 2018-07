La lave a totalement englouti la Chapelle de Rosemont

Tous ceux qui sont allés au moins une fois jusqu'au sommet du Piton de la Fournaise connaissaient la Chapelle de Rosemont. Un repère visuel incontournable sur le sentier et un havre de fraicheur quand le soleil cognait trop fort.



Et même ceux qui n'étaient jamais descendus dans l'enclos avaient pu l'admirer depuis le Pas de Bellecombe.



Depuis hier, la Chapelle de Rosemont appartient au passé, engloutie à jamais sous la lave de la dernière coulée volcanique qui s'est achevée hier soir et dont les bouches éruptives étaient apparues hier matin à proximité immédiate de la Chapelle.



Comme le rappelle l'artiste Maloyab sur sa page Facebook, la Chapelle de Rosemont était déjà répertoriée dans les récits des premiers explorateurs à s'être aventurés dans l'enclos, dès le 18ème siècle.



C'est donc un élément important de notre patrimoine qui a disparu hier.