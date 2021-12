Société La laïcité, fondatrice de notre République française

Le 9 décembre est la date de la journée nationale de la laïcité. Une journée qui marque l’anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, mais aussi un événement qui fait écho à l’assassinat du professeur d’Histoire et de Géographie Samuel Paty le 16 octobre 2020. Par Alexandre Vellayoudom - Publié le Jeudi 9 Décembre 2021 à 14:46

La laïcité est une thématique importante à La Réunion. Régulièrement abordée dans les discussions politiques, cette valeur républicaine est inscrite dans la loi et offre aux citoyens français le droit de croire ou de ne pas croire en une religion. Une loi qui est encore aujourd’hui source de controverses.

Une thématique controversée

L’île de La Réunion est célèbre pour son multiculturalisme, et les diverses pratiques religieuses présentes sur celles-ci mettent en lumière la cohabitation des communautés. En revanche, la laïcité en France est au centre d’une majeure partie des débats et des discussions quant à l’avenir de la République.

En effet, les discordes causées par les extrémistes religieux en France valent au pays le triste titre du pays européen le plus touché par les attentats islamiques avec 49 % des victimes sur les 40 dernières années, d’après les calculs de la Fondation pour l’innovation politique.

L’école transmet les valeurs laïques

Dans la Constitution du 4 octobre 1958, l’article 1 prévoit que : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée".

L’assassinat de Samuel Paty ne fait que mettre en lumière la nécessité du cadre scolaire vis-à-vis de la transmission des valeurs de la République, très axées sur la laïcité comme l’assure l’article premier de la Constitution.

Yann Mikaeloff, médecin neuropédiatre et chercheur en santé publique à l’INSERM, met en avant la nécessité du cadre scolaire pour transmettre les valeurs de la laïcité : "La fréquentation des structures scolaires est très, très importante pour protéger les enfants, observer et alerter sur l’évolution de la dangerosité des situations auprès de la justice".

Comme chaque année, les écoles de l’île proposent des discussions et des cours autour de la laïcité. Le 9 décembre 2020, la rectrice de La Réunion Chantal Manès-Bonnisseau s’est rendue dans le collège Mongaillard pour partager les valeurs de la laïcité et l’importance des nouvelles générations dans le développement de la laïcité : "J’ai senti chez les élèves cette curiosité et cette forme d’intelligence pour mettre du sens dans cette conception".







