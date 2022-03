La grande Une La justice saisie pour bloquer Pornhub et d'autres sites porno en France

En plus de PornHub, Tukif, xHamster, xVideos et Xnxx, l'Arcom annonce être en train d'étudier les cas de YouPorn et de RedTube qui pourraient prochainement être concernés par les mêmes procédures s'ils ne se plient pas aux règles. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) avait en fin d'année dernière mis en demeure plusieurs sites internet à caractère pornographique. L'autorité née de la fusion entre le CSA et Hadopi reprochait à PornHub, Tukif, xHamster, xVideos et Xnxx de ne pas restreindre l'accès à leur site pour éviter que des mineurs s'y connectent et puissent accéder aux contenus pour adultes. Ces sites internet avaient été mis en demeure et l'Arcom leur avait laissé plusieurs mois pour se conformer aux lois françaises. PornHub et ses concurrents devaient mettre en place des outils de vérification de l'âge des internautes. Mais aucune des entreprises ne s'est conformée aux règles en vigueur.L'Arcom a donc annoncé avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris "pour qu’il ordonne aux principaux fournisseurs d’accès à internet d’empêcher l’accès aux sites en cause".L'instance explique que la justice peut rendre invisibles les sites pornograhiques sur les moteurs de recherche et annuaires, mais aussi aller plus loin en rendant inaccessibles des "sites miroirs" (sites renvoyant vers d'autres).En plus de PornHub, Tukif, xHamster, xVideos et Xnxx, l'Arcom annonce être en train d'étudier les cas de YouPorn et de RedTube qui pourraient prochainement être concernés par les mêmes procédures s'ils ne se plient pas aux règles.