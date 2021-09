A la Une . La justice rétrocède sa voiture au braconnier de palmiste rouge

Le braconnier de palmiste rouge n'écope que de prison avec sursis. Condamné en première instance à une peine de 6 mois avec sursis et à la saisie de son véhicule pour la coupe de 49 palmistes rouges en juin 2020, un homme a vu la justice être plus clémente lors de son jugement en appel jeudi dernier. Cette dernière, qui a confirmé sa peine de prison mais a néanmoins décidé de lui rendre son véhicule. Par NP - Publié le Mercredi 8 Septembre 2021 à 17:22



Un braconnier de palmiste rouge devant la justice

Deux des mis en cause seraient même à l'origine du prélèvement de 780 palmistes par an et par personne selon l'avocat du Parc national, une affaire qui rapporterait environ 10 000 euros annuels. Le prévenu, âgé de 60 ans, est agriculteur de profession et a toujours travaillé dans la canne.



Lors de son procès en première instance, son avocate Me Léopoldine Settama avait rappelé que son client vivait de minima sociaux et de son travail de coupeur de canne. "Ce sont des gens extrêmement pauvres", avait déclaré la bâtonnière, indiquant au passage que la coupe de palmiste était avant tout "une tradition réunionnaise" lors des périodes de fêtes. "Lorsque j'ai plaidé ce dossier, je voulais attirer l'attention des magistrats sur la mise en place du Parc national, qui s'étend sur 42% de la superficie de l'île. C'était une bonne chose mais la population n'avait pas été associée à cette décision", regrette Me Settama.



La robe noire voit dans la condamnation de son client en première instance une décision "disproportionnée", appelant plutôt les autorités et le Parc national à faire preuve de "pédagogie", sachant que de nombreux produits de la faune et de la flore de l'île se trouvent dans le Parc national. "On voit dans le jugement rendu en première instance une non-prise en compte de La Réunion pour ce qu'elle est. On ne traite pas ce type de dossier comme en métropole", a rappelé Me Léopoldine Settama.



Des doléances suivies par la cour, qui a décidé de rendre au prévenu son véhicule. La peine de prison de sursis, elle, est confirmée.



Du côté du Parc national, on explique "ne pas avoir à commenter" une décision de justice. Mais l'institution tient malgré tout à rappeler que le responsable de cette coupe sauvage avait reconnu que le prélèvement de chou de palmiste lui assurait des revenus réguliers. "Le responsable de ce trafic avait même indiqué les prélever plusieurs fois dans l'année. À ce niveau, ce sont des hectares et des hectares qui sont partis en fumée. Les gens ne se rendent pas du compte du préjudice environnemental, pensant que la cueillette n'est pas importante. Mais à ce niveau, avec une population qui ne cesse d'augmenter, plusieurs fois dans l'année et dans un milieu naturel qui se réduit comme une peau de chagrin, c'est tout un écosystème qui est amputé", explique la direction du Parc national.



