La justice ouvre une enquête pour harcèlement moral et sexuel contre Noël Le Graët

N’attendant même pas les conclusions de l’audit interne à la Fédération Française de Football (FFF), la justice a décidé d’ouvrir une enquête à l’encontre du président de la fédération, Noël Le Graët. Déjà mis en retrait après ses propos sur Zinédine Zidane, le président apparaît de plus en plus isolé Par La rédaction - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 17:07

Suite aux révélations de Sonia Souid, agente de joueuses, dans la presse, le ministère des Sports a ordonné l’ouverture d’un audit interne qu’il a confié à l’Inspection générale de l’Education, du Sport et de la Recherche (IGESR). Ces inspecteurs ont donc auditionné l’agente, et ont décidé de faire immédiatement un signalement auprès du parquet, comme la loi les y oblige.



Lancé dès les premières interviews que Sonia Souid a données à RMC et BFMTV, cet audit interne devrait livrer ses premiers résultats provisoires à la fin du mois de janvier. Le rapport définitif devrait atterrir sur le bureau de la ministre des sports, Amélie Oudé-Castéra. C’est grâce à ce rapport que le Comex (comité exécutif de la FFF) tranchera le cas Le Graët.

Si les premiers témoignages recueillis par l’IGESR ne présentaient pas de faits répréhensibles, tout a basculé le 10 janvier dernier lors de l’audition de Sonia Souid. Au vu de la gravité des faits rapportés, le ministère des Sports n’a pas attendu la fin des auditions pour faire un signalement au procureur de Paris.



Depuis, d’autres faits inquiétants ont été découverts par les agents de l’IGESR, notamment suite aux auditions d’autres salariés de la FFF. Vendredi dernier, Noël Le Graët a donc appris l'existence de ce signalement.



Auditionné deux fois par l’inspection, le principal intéressé nie en bloc les accusations. “A ce stade, je ne connais ni les faits qui me sont reprochés ni les personnes qui en sont à l’origine. Plus généralement je m’étonne que des informations puissent être divulguées alors même que le rapport provisoire ne m’a pas encore été transmis et que je n’ai pas été en mesure de faire valoir mes observations sur celui-ci”, affirme le président dans un communiqué, en réponse à un reportage de nos confrères du



L'article rapporte le témoignage de deux autres femmes, qui qualifient Noël Le Graët de personnage "tordu, méprisant et sans scrupules".