La justice en colère devant la Préfecture

Depuis le 29 mars dernier, de nombreux avocats, solidaires du mouvement initié au niveau national, ont boycotté de nombreuses audiences.



C'est sur un air de musique classique et après une minute de silence que l'ensemble des acteurs de la justice ont débuté leur mouvement devant la Préfecture. "Il va falloir continuer de lutter pour faire valoir les droits des gens que nous défendons au quotidien" a déclaré le bâtonnier de Saint-Pierre pour cette dernière journée de grève.

"Si nous avions obtenu satisfaction nous ne serions pas là. Aujourd'hui il y a eu quelques évolutions, mais qui restent très à la marge, c'est pourquoi nous restons mobilisés et tenons à faire entendre notre voix. On ne peut pas se satisfaire de ces évolutions de points de détail alors qu'il y aura des mesures avec un impact énorme à venir. En métropole ça bouge beaucoup, mais ici avec nos spécificités, pour nos justiciables c'est encore plus difficile. Les Réunionnais ont besoin d'être proches de leurs juges, d'être entendus" a déclaré le bâtonnier Laurent Payen.



Une délégation est en ce moment-même reçue par le chef de cabinet du Préfet.

"Le projet de réforme constitue un net recul des droits des justiciables", estiment les avocats mobilisés. "La justice manque de moyens matériels et humains. On a décidé de supprimer des tribunaux, de mettre des algorithmes à la place des magistrats pour rendre des décisions, de mettre en place des procédures rapides concernant les gardes à vue. Le tribunal criminel arbitral traitera des crimes les moins graves, excluant la participation d’un jury citoyen" rappelle Maître Alex Vardin.



"Ce sont les fondements de notre démocratie qui sont menacés, avec une casse du service public" estime l’avocat.



Cependant, la mobilisation a semble-t-il fait bouger les lignes puisque comme l'explique Maître Laurent Payen, bâtonnier au barreau de Saint-Denis "la Chancellerie a transmis une nouvelle version de ce texte qui prend en compte certaines de nos revendications".



Cette grève totale devrait prendre fin ce mercredi, jour de mobilisation nationale des avocats aux côtés du personnel de justice et des magistrats. Malgré tout, "il convient que nous restions mobilisés", indique Maître Laurent Payen, notamment sur "la suppression des tribunaux d'instance".



