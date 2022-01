International La justice australienne libère Novak Djokovic

Un juge vient d'ordonner la libération du numéro un mondial de tennis, en rétention depuis cinq jours. Mais le gouvernement australien a la possibilité de contester cette décision et d'expulser le Serbe. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 11:08

L'audience qui s'est tenue ce lundi matin par visioconférence en direct de Melbourne conclut à la libération de Novak Djokovic, retenu depuis son arrivée sur le sol australien dans un hôtel faisant office de centre de rétention.



Le numéro un mondial peut donc disputer l'Open d'Australie du 17 au 30 janvier prochain, à moins que le gouvernement n'en décide autrement et décide d'expulser le Serbe. Cette décision lui interdirait l'entrée sur le continent pendant trois ans.



Le magistrat a estimé que le joueur avait fourni des preuves émanant "d’un professeur et d’un médecin éminemment qualifié" concernant sa demande de dispense médicale.



L'affaire a débuté à l’aéroport de Melbourne mercredi 5 janvier dernier. Les autorités fédérales avaient refusé l’entrée de Novak Djokovic sur le territoire, estimant que ses motifs d’exemption ne remplissaient pas les strictes conditions d’entrée liées à la lutte contre le Covid-19. Le tennisman ayant été testé positif le 16 décembre 2021 avait été autorisé à prendre l'avion. Ses apparitions en public et sans respect des gestes barrières le jour même ont fait polémique, remettant en doute la véracité de sa positivité.



Sa contamination intervient après la deadline fixée par la fédération australienne de tennis pour s’inscrire au tournoi et ne constitue pas, aux yeux du gouvernement australien, un motif de dérogation médicale suffisant pour entrer sur le territoire. Une récente infection ne compte en effet comme une exemption que pour les seuls résidents, et non pour les ressortissants étrangers qui tentent d’entrer dans le pays.