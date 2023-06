Courrier des lecteurs La justice annule l'agrément de l'association Anticor dans le plus grand des silences à La Réunion !

Par Jean Claude Comorassamy - Publié le Lundi 26 Juin 2023 à 09:29

L'agrément de l'association Anticor qui lutte contre la corruption est annulé, suite aux plaintes de deux anciens membres dissidents. C'est un coup terrible et fatal qui a touché le fondement de l'association, et qui a retenti un peu partout en France Hexagonale. Une décision qui interpelle en premier lieu pour une raison singulière, " la lutte contre la délinquance en col blanc ". Fondée en 2002, plus de 20 ans d'existence, l'association Anticor lutte pour l'éthique pour la vie publique, pour la transparence, contre la corruption et les infractions économiques. Par sa créativité juridique, elle investit des contentieux juridiques qui alimentent son plaidoyer juridique, c'est l'objet d'Anticor. Cependant, au premier semestre 2021, deux dissidents de l'association écrit-on dans la presse nationale, avaient saisi le tribunal administratif, estimant que " la procédure de renouvellement de l'agrément de l'association avait été irrégulière et qu'Anticor ne remplissait pas les conditions exigées'. Lutte contre la corruption et de certains manquements au devoir de probité Résultat, vendredi dernier, la sentence tombe, les juges administratifs annulent l'agrément à l'association, ce qui va entraîner de facto un " coma ". En attendant la mort tant souhaitée de nos nombreux politiciens paraît-il. Avec des nombreuses conséquences sur la lutte contre la corruption et aussi à certains manquements au devoir de probité. Car sans l'agrément, Anticor ne peut plus déclencher des poursuites en déposant une plainte avec constitution de partie civile dans la procédure de lutte contre la corruption, ni accéder au dossier, ni informer la presse...etc. Bien dommage, que tous les partis politiques réunionnais ont brillé par leur absence de réaction. Pas de communiqué de presse sur le fond, pas de motion, pas de tribune, pas de soutien. C'est le grand silence à la décision du tribunal administratif de Paris, qui fait suite d'annuler l'agrément de l'association d'Anticor qui lutte contre la corruption. Bref, un lanceur d'alerte qui s'éteint, en attendant les recours possibles. A croire, que ce "front froid" ne semble pas affecter nos politiciens pays. Peut-être, que nos politiques considèrent que la corruption est un phénomène quasi-inexistant à la Réunion ! Allez donc savoir, pourquoi ce lanceur d'alerte n'a pas été encore soutenu et défendu. Probablement un oubli, qui sera je pense, vite réparé !