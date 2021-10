Courrier des lecteurs La journée mondiale des animaux

Par Bernadette, amie des bêtes - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 20:17

Qu’il s’agisse des animaux de compagnie, des animaux sauvages ou encore des animaux d’élevage, les animaux méritent d’être mieux traités. Rappelons que si la date du 4 octobre a été choisie, ce n’est pas par hasard. En effet, cette date est la fête de Saint-François d’Assise (1182-1226), le fondateur de l’ordre des Franciscains, qui a manifesté tout au long de sa vie un grand amour pour les animaux et a été institué Saint Patron des animaux. Il affirmait que chaque créature sur Terre, en tant que créature de Dieu, méritait le respect. Ce n’est donc pas un hasard s’il est aussi généralement considéré comme le premier défenseur de la cause animale.

Il est bon de rappeler que chaque année, le 4 octobre, les défenseurs des animaux du monde entier célèbrent la Journée Mondiale des Animaux pour attirer l'attention des gouvernements et des citoyens sur l'importance du respect de la vie animale.