Chaque année, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre, l’association Fée Mazine organise pour les familles une journée dédiée aux droits de l’enfant à Pierrefonds.



Cette année, l’événement se déroulera le samedi 20 novembre au Théâtre de Pierrefonds et sera l’occasion de mettre en avant « le droit aux Loisirs ».



Au programme cette année :



À 14h au Théâtre de Pierrefonds - spectacle « Véli » de la compagnie Kenji

À partir de 7 ans

La poésie s’associe à la danse Hip Hop et ainsi Véli naît. « L’étoile » en tamoul réunionnais, la première qui s’allume la nuit et la dernière à s’éteindre ; devient ici un phare pour se ré-approprier par la danse le style Fonnkèr. L’interprétation de la dimension lyrique du genre mêle à la chorégraphie, le chant, la parole, la lumière et la musique. Une nouvelle dimension de l’univers de Kenji, par cette nouvelle création sera ainsi dévoilée et cherchera à transporter le public vers une partition danse originale.



Représentation en partenariat avec Lalanbik, dans le cadre du temps fort « Souffle Océan Indien ».



De 15h30 à 17h30 sur le parvis du Théâtre, des ateliers ludiques autour des droits de l’enfant, notamment un jeu de l’oie spécial « Droits de l’enfant » animé par Loïck Flinois, un atelier enfant-parent initiation au cirque avec Norbert Naranin circassien du Collectif Cirké Craké, un atelier illustration avec Alice Lauret, un ludo-cocooning – espace d’accueil des tout-petits et de leurs familles – des jeux géants et des kapla.



Samedi 20 novembre 2021 à partir de 14h

Au Théâtre de Pierrefonds



Spectacle sur réservation par téléphone au 0693 93 13 35

Tarif spectacle : 3€ - billetterie sur place à partir de 13h30



Ateliers : gratuits et ouvert à tous

Soumis au pass sanitaire

En lien avec la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, et en partenariat avec le CLEA de Saint-Pierre, Fée Mazine cordonne des Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) dans l’école Benjamin Moloïse de Pierrefonds.



Cette année, les élèves de deux classes de CE1 et CE2 ont participé à des ateliers de théâtre d’improvisation avec Loïck Flinois. Deux autres classes sont invitées à rencontrer l’équipe artistique de la compagnie Kenji autour d’ateliers d’initiation à la danse et à la musique.



Organisé par l’association Fée Mazine, cet événement est soutenu par le Département de la Réunion, la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion, la Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle du Rectorat de La Réunion et la ville de Saint-Pierre pour la mise à disposition du Théâtre de Pierrefonds.



Fée Mazine est une association Loi 1901 à but non lucratif basée à Saint-Pierre, dans le quartier de Pierrefonds et qui a pour objet : l’accès à l’art et à la culture au plus grand nombre d’enfants.



L’association propose des activités artistiques, ludiques, et culturelles aux enfants de 0 à 12 ans accompagnés de leur parent(s) ou d’un adulte référent.



Les projets sont à la fois fixes et itinérants :

la Kaz Fée Mazine avec un accueil enfant parent, des ateliers artistiques, des expositions, une étagère des éditions locales pour la jeunesse... ;

l’action culturelle : des parcours d’éducation artistique et culturelle dans les écoles et des ateliers dans les quartiers ;

Mizik O’ Marmay, le festival de musique pour les enfants à Saint-Pierre ;

Zétinsèl, seul festival dédié aux 0-6 ans et à toute la famille à l’Entre-Deux ;

La Fête du Cinéma d’Animation en octobre à Pierrefonds ;

La Journée Internationale des Droits de l’Enfant en novembre à Pierrefonds.



Fée Mazine accompagne également les artistes dans leurs projets de création pour le très jeune public, par le biais notamment de résidences en crèches ou au sein de la Kaz Fée Mazine.



LA KAZ FÉE MAZINE

Lieu d’accueil enfant-parent ouvert du mercredi au samedi de 8h30 à 12h

Accueil administratif : du mardi au vendredi de 9h à 16h et samedi jusqu’à 12h

1 bis rue Ernest Payet – 97410 Saint-Pierre

0693 93 13 35

www.feemazine.com