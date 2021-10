Communiqué La journée du 20 octobre : les Saint-Andréens fiers de leur nouveau centre-ville

La deuxième journée des « Rencontres de Saint-André, Centre-Ville d’Avenir » s’est déroulée le 20 octobre, lors d’une matinée ouverte cette fois au grand public. Par NP - Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 à 17:11

Animé par Renaldo des Cabix, l’événement proposait de découvrir le projet de façon récréative à travers des jeux proposés par l’association Jeux Lontan 974, la création d’un graffiti participatif avec le Street Artist Nimbus, des échanges entre les habitants, le maire, et les urbanistes du programme sous forme d’atelier de co-construction. Les étudiants de l’IRTS ont également animé un atelier pour recueillir le ressenti des Saint-Andréens de tous âges de manière ludique et interactive, sous forme de fresques participative. Cette matinée s’est clôturée par un jeu-concours, avec des lots à remporter offerts par les commerçants du centre-ville. Plus d’une cinquantaine de curieux se sont ainsi rendus à l’événement, en famille ou entre amis, pour mieux comprendre ce projet tout en passant un moment convivial.



Renaldo et les jeux lontan ont rythmé cette journée.

L’artiste Nimbus, à l’origine de l’élaboration du graffiti participatif, a partagé sa vision de Saint-André qui l’a inspirée pour son projet artistique : "J’ai commencé à réaliser cette fresque dès le début de la matinée et en interaction avec les enfants, qui m’ont aidé à y contribuer grâce à des pochoirs. Pour symboliser le renouveau, j’ai dessiné des enfants qui arrosent Saint-André et permettent à l’herbe et aux arbres de pousser : cette symbolique illustre le remplacement des blocs de béton, on reverdit la ville."



Les étudiants de l’IRTS posant devant le graffiti de Nimbus, en compagnie de Capucine Dijoux, Chargée de mission NPNRU.

Renaldo des Cabix, animateur de la matinée, est aussi revenu sur ce moment convivial : "La matinée s’est vraiment bien déroulée, les habitants ont découvert les différentes activités et les ateliers, le maire nous a bien expliqué le projet. L’atelier autour de l’urbanisme a permis aux habitants de donner leur avis."



Lui-même originaire et habitant de la commune, il confie : "Enfin, Saint-André bouge ! Enfin, on considère l’avis des Saint-Andréens ! Enfin, le quartier se développe ! C’est une belle initiative, j’ai hâte de voir les avancées, et que tout se mette en place. Habitants, n’hésitez pas à vous interroger sur le projet et à le développer."





Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) a pour objectif de rénover le centre-ville de Saint-André pour le transformer en profondeur et en faire un cœur urbain beau, durable et débordant de vie. Le NPNRU du centre-ville, intitulé « Centre-ville d’Avenir » se concentre autour de 5 axes thématiques : l’habitat, l’espace public, l’économie, l’équipement et la mobilité.



Vous êtes intéressés par le projet ou souhaitez investir ?

Renseignements ici :



http://www.npnru.saint-andre.re

www.facebook.com/SaintAndreCentreVilledAvenir Deux riches rencontres à l’image du nouveau centre-ville de Saint-André : ouvert à tous et convivial, où chacun a la possibilité de contribuer à un Centre-Ville attractif et durable, où chacun pourra vivre, grandir et s’épanouir.Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) a pour objectif de rénover le centre-ville de Saint-André pour le transformer en profondeur et en faire un cœur urbain beau, durable et débordant de vie. Le NPNRU du centre-ville, intitulé « Centre-ville d’Avenir » se concentre autour de 5 axes thématiques : l’habitat, l’espace public, l’économie, l’équipement et la mobilité.Vous êtes intéressés par le projet ou souhaitez investir ?Renseignements ici :