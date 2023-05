Communiqué La jeunesse Portoise éprouve des difficultés à s’insérer. Mais l’avez-vous déjà entendu elle-même en parler ?

A l’initiative de l’association Apprentis d’Auteuil Océan Indien, dans le cadre du campus Elie, des jeunes des dispositifs Boost Insertion et Pro’pulse – prépa-apprentissage ont réalisé la vidéo « le jeune du Port n’a pas toujours tort », où l’on découvre les difficultés et leviers d’insertion des jeunes dans les différentes sphères de leurs vies. Par N.P - Publié le Mardi 16 Mai 2023 à 10:31

Le communiqué de l'association :



Fazad, Giovedi et Ludovic, 3 jeunes Portois de 18 à 24 ans accompagnés par les dispositifs d’insertion sociale et professionnelle du campus Elie, au Port, nous racontent avec sincérité, à travers un film réalisé par eux-mêmes et déjà disponible sur YouTube, leurs vécus et leurs difficultés à s’insérer, professionnellement et au quotidien. L’authenticité des témoignages permet de comprendre, à travers leurs yeux, ce que vivent et ressentent les jeunes tout au long de leur parcours, de l’école jusqu’à l’entreprise. Les regards croisés de jeunes avec des familles, des acteurs de l'éducation, de l'insertion socio-professionnelle, des entreprises et des institutions permettent de mieux comprendre ce qui pourrait améliorer la situation.



Contexte



L’insertion des jeunes Réunionnais reste aujourd’hui un défi, tout particulièrement au Port, où 53% des 15-29 ans sont non scolarisés ou sans diplôme et où le taux de chômage atteint 60% dans cette tranche d’âge (1) . Donner la parole aux jeunes dévoile comment les différentes sphères de leur vie s’influencent et l’importance de développer l’écoute, la confiance, l’autonomie et de les valoriser pour soutenir leur insertion. A l’initiative de l’association Apprentis d’Auteuil Océan Indien, dans le cadre du campus Elie, des jeunes des dispositifs Boost Insertion et Pro’pulse – prépa-apprentissage ont réalisé la vidéo « le jeune du Port n’a pas toujours tort », où l’on découvre les difficultés et leviers d’insertion des jeunes dans les différentes sphères de leurs vies, avec l’aide du cabinet HACT – design thinking (2) .



La Réunion connaît un taux de chômage de 39,1% pour les 15-29 ans, diplômés ou non. Le taux de Neets – jeune ni en emploi, ni en étude ou en formation – sur le territoire atteint lui 26% pour cette même tranche d’âge, soit le double de la métropole, malgré la récente mise en place de l’obligation de formation des 16-18 ans et le développement de l’apprentissage.



Pourtant, 3/41 de ces jeunes Neets souhaitent travailler, et le Port constitue l’un des principaux bassins d’emplois de l’île. L’accès à l’emploi, aux droits et l’autonomie à l’âge adulte sont des étapes finalisant un parcours d’enfance et d’adolescence où différentes expériences vont favoriser ou compliquer cette insertion sociale et professionnelle. A l’école déjà, plus de 2500 élèves décrochent (3) chaque année à la Réunion. Dans l’Ouest de l’île, ils sont entre 1200 et 1500 sur l’année scolaire 2022-2023, dont 220 nouveaux décrocheurs au Port (4) .



Quelles difficultés ces jeunes rencontrent-ils ?



L’espace proposé dans cette vidéo a permis aux 3 jeunes impliqués de s’exprimer, mais aussi de donner la parole à plus de 30 personnes œuvrant sur le territoire du Port, des mères de famille aux institutions, en passant par des enseignants, des conseillers d’insertion, des entreprises et des médiateurs. En dehors de ce que l’expérience a pu leur apporter, le film révèle à quel point l’écoute et la confiance sont des bases relationnelles essentielles. Car les facteurs de décrochage sont multiples et complexes. Les témoignages en évoquent certains, les principaux : les difficultés personnelles – violences familiales, problématiques de logement et harcèlement entre élèves – s’ajoutent à un cadre scolaire perçu comme trop rigide, qui impose parfois une orientation professionnelle loin des souhaits des élèves.



Les « adultes » – famille, enseignants et autres acteurs professionnels – ont en effet une influence énorme sur la motivation, la capacité à se projeter et l’estime de soi des jeunes. Ils peuvent agir à 3 niveaux : - Dans la façon de percevoir les jeunes : en tenant compte de ce qu’ils vivent et sans rapport de supériorité. - Dans la relation, les interactions avec eux : « assouplir le cadre » pour créer une relation entre « personnes », avec de l’écoute pour un dialogue constructif et du respect mutuel. - En leur donnant une place d’acteurs : les laisser s’exprimer et partager leurs idées permet de leur confier des responsabilités, de l’autonomie, éléments essentiels de leur motivation comme ils en témoignent dans la vidéo.



Lien de la vidéo participative : https://www.youtube.com/watch?v=94ZNo_5akcc



Lien vidéo des réactions suite à la première projection (1min40) : https://youtu.be/0sZS4Qq5tWs « Ne regardez pas seulement avec vos yeux, écoutez avec vos oreilles et prenez en compte la vidéo pour que ce qu’on a fait n’a pas été fait dans le vide »

« Regarde pa solmen ek zot zieu, écoute ek zot zoreils, pran en compte le vidéo pou que sak nou la fé na pa été fé dans le vide » (5)

Témoignage de Giovedi, 18 ans, Portois



« C’est bien beau de les écouter, mais qu’est-ce qu’on en fait après ? » (5)



C’est en s’appuyant entre autres sur cette vidéo que le campus Elie souhaite innover au niveau pédagogique et éducatif, pour faire évoluer la façon d’accompagner les jeunes, en classe, ou dans ses dispositifs d’insertion. Pour Fazad, Giovedi et Ludovic, c’est une des étapes de cette transformation qui s’appuie sur la volonté de mieux les comprendre, pour mieux les accompagner, et de leur donner la parole pour trouver les solutions avec eux.



La première projection de cette vidéo, le 28 avril 2023 à l’ENSAM au Port, a permis à une cinquantaine de jeunes et de professionnels – dont la Mairie du Port, la Maison départementale, le milieu scolaire et des associations locales – de débattre ensuite de solutions concrètes à mettre en place. Parmi celles-ci, transformer les pédagogies dans l’enseignement, organiser plus de rencontres « en immersion » entre jeunes et employeurs, ou encore dépasser les idées reçues sur le territoire du Port.



Chacun – famille, enseignant, employeur, conseiller en insertion etc. – peut visionner en ligne « le jeune du Port n’a pas toujours tort » pour comprendre comment encourager les jeunes de son entourage et soutenir leur pouvoir d’agir, leur épanouissement et leur insertion.



--

1 Statistiques INSEE 2021

2 https://hact.fr/

3 Jeunes de 16 à 30 ans scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat de l’académie de l’année scolaire précédente et qui n’apparaissent plus dans les bases des élèves sur le plan national, enseignement agricole et CFA compris – source : Académie de la Réunion

4 Source : statistiques de la plateforme de suivi et d’appui des jeunes en situation de décrochage (PSAD)

5 Extraits de la vidéo « le jeune du Port n’a pas toujours tort »

