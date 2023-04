La grande Une La jeune métropolitaine chargée de cocaïne finit son voyage à Domenjod et 120.000 euros d'amende

La passagère d'un vol régulier métropole-Réunion risquait 10 ans de prison et s'en tire avec 3. Ses bagages sont aussi alourdis de plus de 120.000 euros d'amende douanière, autrement dit du montant de la marchandise qu'elle s'est amusée à dissimuler. Par RL - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 18:27

Comme nous vous l’annoncions jeudi soir, une mule de 20 ans venue de Lyon a été interceptée à Gillot avec 811 grammes de cocaïne.



La particularité de la prise tient au fait qu’elle détenait un billet aller-retour payé par carte bancaire contrairement aux autres mules. La drogue était placée dans sa valise dans deux paquets sous vide entourés de carbone.



C’est le chien des douanes qui, une fois encore, a marqué la passagère à son arrivée dans la zone d’attente des bagages. Il s’avère au final qu’elle détenait un fond de cannabis dans son sac à main qui a mis le chien en éveil. La drogue n’était visiblement pas détectable aux rayons X puisqu’elle est passée à Lyon sans encombre.



La jeune femme reconnaît qu’elle savait qu’elle transportait une substance illégale mais ne savait pas qu’il s’agissait de cocaïne.



« Cette juridiction est malheureusement habituée à ces audiences avec des quantités de plus en plus élevées. Le sentiment que ça pouvait passer crème se dégage de ce dossier. Elle a joué, elle a perdu », estime le parquet.



« Depuis 3 ans on voit des mules devant vous mais on ne voit jamais la suite en tapant le reste, ce qui est dommageable. Elle a peur des représailles. Elle paye sa jeunesse et son immaturité. On peut la croire quand elle dit que c’est la seule fois qu’elle a fait ça », répond la défense qui plaide pour une peine assortie d’un sursis probatoire.



La prévenue est condamnée à 3 ans de prison avec maintien en détention ainsi qu’à 122.325€ d’amende douanière.



Le parquet a requis 3 ans de prison avec maintien en détention et une amende de 122.325€.