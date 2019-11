La houle s'amortit progressivement, le temps reste sec et assez chaud

REUNION

2019 NOVEMBRE 07 07h15simulation du modèle Arome pour cet après-midi. Les nuages plus actifs(couleurs) sont loin de chez nous. La Réunion est dans une zone plutôt sèche. MCIEL.METEO FRANCELe soleil n'est pas avare ce jeudi. Les nuages d'altitude qui zèbrent le ciel par places sont très peu contrariants.D'autres se développent en matinée sur les pentes notamment celles du Nord-Ouest et dans l'intérieur mais restent peu musclés.Les cirques et les sommets n'en prennent généralement pas ombrage et affichent un ciel lumineux.Le littoral réunionnais n'est pas en reste. Il fait beau.Dans l'après midi le thermomètre affiche 30/31° à Saint Gilles, 29° à Saint Denis ou encore 25° à Cilaos. Voir détails ci-dessous.d' Est-Sud-Est marque surtout son territoire vers Saint Pierre se renforçant en cours de matinée. Il peut flasher à 60km/h en rafales.Sur la région de Sainte Marie il se modère légèrement.On le ressent aussi vers le Port et la Possession comme hier où il vient du Nord-Est.a atteint son pic et décroît progressivement avec une hauteur moyenne maximale de 3m en fin d'après-midi.Température du lagon: proche de 26°.05h34 le 07.18h30 le 07.1018.9 hectoPascals.Maximum de 29° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 31° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 21/22° CelsiusMaximum de 20/21° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 23/24° CelsiusDes averses isolées sont possibles sur la côte Est.En seconde partie de nuit des paquets nuageux touchent le Sud-Est et mouillent les pentes du volcan, le Sud Sauvage ou vers Sainte Rose.On observe toujours des minimales sous abri inférieures à 10° au volcan, au Maïdo ou encore à la Plaine des Cafres.La mer est encore forte sur les côtes Sud.Des entrées maritimes lâchent des averses sur le Sud-Est et l'Est en matinée.L'après-midi des averses sont probables dans l'intérieur et sur les pentes et peuvent même mouiller temporairement le littoral Nord et Nord-Est.L'alizé souffle surtout sur le Sud en début de journée.Il devrait basculer au Nord-Est étant alors plus sensible vers la Possession et le Port.