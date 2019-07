La houle décroît avant une reprise en puissance, la vigilance forte houle maintenue

- Ne circulez pas en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.

- Ne vous approchez pas des zones dangereuses par curiosité.

- Il est vivement conseillé aux commerces de front de mer d’appliquer la plus grande prudence et d’interrompre leur activité le cas échéant.



Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer :

- Ne prenez pas la mer.

- Protégez les embarcations en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau. Vérifier et renforcer si besoin les amarres.



Pour les baigneurs :

- Ne vous baignez pas.

- Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l’eau et méfiez-vous des rouleaux (même une zone à priori non exposée peut être balayée par une vague soudaine plus forte que les autres).

- Surveillez attentivement les enfants et bannissez les jeux à proximité de l’eau.



Pour les habitations :

- Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux.

- Obturez les fenêtres de votre habitation placées face à la mer.

- Bouchez les canalisations situées à l’intérieur de votre maison exposée à la houle.

- Si nécessaire, évacuez vos habitations et mettez-vous à l’abri à l’intérieur des terres.

Météo France émet ce samedi matin un nouveau bulletin de vigilance forte houle. Le pic de houle de Sud-Ouest a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Cette houle décroit progressivement de 4,5m en hauteur moyenne ce matin du samedi 13 juillet, pour atteindre 3,5m en soirée, puis autour de 2m en journée de dimanche avant l'arrivée d'une nouvelle houle dimanche en soirée.Les zones impactées vont de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint Pierre.