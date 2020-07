La houle continue de déferler

La houle de Sud-Sud-Ouest comprise entre 4.5m et 5m continue de déferler de la Pointe des Galets a la pointe de la Tables en passant par Saint Pierre, les vagues les plus hautes peuvent atteindre 8 à 10m au déferlement au rivage.



Cette houle s'amortit dans l'après-midi.



Ce train de houle impacte les zones côtières de l'Ouest et du Sud de La Réunion allant de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table. Il est caractérisé par le déferlement de vagues puissantes, entrainant la submersion des plages, le remplissage des lagons et la création de forts courants, notamment dans les passes.