De la côte sud à la côte ouest de l’île, d’immenses vagues balayent le front de mer depuis hier. Un spectacle impressionnant qui attire de nombreux badauds. Mais même face à la beauté de la nature, les makotes continuent de mépriser l’environnement, et laissent derrière eux, comme ici à Saint-Pierre, la trace détestable de leur passage. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 9 Juillet 2020 à 14:15 | Lu 277 fois

Au niveau du parking du Jumbo à Ravine Blanche, il est un endroit idéal pour observer la mer et assister au spectacle majestueux de la houle hivernale.





Mais si l’on baisse les yeux derrière le muret, la magie s’envole pour laisser place à l’horreur: bouteilles de bières, canettes, gobelets, et emballages papiers jonchent la pelouse.



Le site est également fréquenté le soir et le week-end. Mais ce matin, une internaute n’a pu s’empêcher de prendre en photo l’état particulièrement déplorable du bord de mer. Elle précise d’ailleurs que des poubelles se trouvent à proximité.



