Communiqué La hausse du prix de l'électricité plafonné à 15% pour les entreprises ultramarines

Le ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer fait le point sur l'aide apportée aux entreprises ultramarines pour faire face à l'augmentation des coûtes de l'énergie :

Après une augmentation importante des coûts des énergies, liée en grande partie à la crise en Ukraine, la Première ministre a annoncé en septembre un plafonnement des coûts de l’électricité à 15% TTC (bouclier tarifaire) pour les ménages, les TP et les PME.



En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre et Miquelon et à Wallis-et-Futuna, les entreprises bénéficient d’un tarif réglementé de la vente d’électricité, il a été ainsi fait le choix de plafonner également la hausse de ce tarif à 15% TTC pour chaque tarif et chaque territoire.



Cette limitation valable pour les entreprises est spécifique aux outre-mer et démontre la détermination du Gouvernement à soutenir l’activité économique des territoires. Ce dispositif de protection s’ajoute à celui de la péréquation tarifaire des outre-mer en tant que zones non interconnectées. Sans cette mesure d’adaptation, le prix de l’électricité par les entreprises localisées en outre-mer aurait pu augmenter de manière plus importante, ce qui aurait pu les fragiliser.



Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin et le ministre délégué chargé des outre-mer Jean-François Carenco, soulignent positivement le soutien de la ministre de la transition énergétique et de manière générale l’engagement fort du Gouvernement dans la différenciation et l’adaptabilité des mesures énergétiques.