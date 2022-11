La grande Une La hausse de l'inflation à La Réunion va se poursuivre

L'INSEE a réalisé un zoom sur l'inflation à La Réunion, l'écart des prix avec l'Hexagone et le pouvoir d'achat dans l'île. L'Institut national de la statistique et des études économiques explique ses méthodes analytiques et évoque les perspectives pour notre département. Par NP - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 11:16

L'inflation va continuer d'être au cœur des inquiétudes des habitants de La Réunion pendant encore un moment. L'INSEE ne s'avance pas sur le plus long terme mais la hausse des prix va continuer au mois de décembre, notamment à cause de la baisse de l'aide de l'Etat sur les carburants.



L'inflation va donc dépasser les 6% à La Réunion. Mais l'Institut national de la statistique et des études économiques assure que les différentes mesures mais aussi l'anticipation des difficultés par les ménages permettent au pouvoir d'achat de rester plutôt stable (-0,5%) en 2022. L'INSEE note d'ailleurs que les Français ont augmenté leur épargne durant la deuxième partie de l'année.

Pourquoi les prix sont plus chers à La Réunion qu'en métropole ?



L'INSEE a aussi souhaité se pencher sur l'écart avec l'Hexagone, thème cher aux Réunionnais. L'institut se base sur l'avis de l'Autorité de la concurrence qui a présenté en 2019 les facteurs de l'écart des prix entre La Réunion et la métropole.



On y retrouve des taux de marge des entreprises parfois élevés, le recours aux grossistes-importateurs et l'octroi de mer, notamment. Mais l'organisme pointe aussi du doigt la concentration trop forte du secteur de la distribution, les accords d'importation et la production locale moins compétitive. Le commerce en ligne souffre aussi d'un retard de développement.

Voici des extraits du rapport de l'INSEE :



Comment mesure-t-on l'inflation ?



Pour mesurer la variation moyenne des prix de ce qui est consommé par les ménages, l’indice des prix à la consommation (IPC) est basé sur l'observation d'un panier fixe de biens et services, actualisé chaque année : mois après mois, les prix des mêmes produits ou services sont relevés en s’assurant que les évolutions de prix ne mesurent pas des différences de qualité du produit qui justifieraient la différence de prix. Dans le cas où certains produits ou services disparaissent en cours d’année (par exemple : une nouvelle génération de téléphone remplace la précédente), alors l’Insee remplace ces produits ou services et effectue des ajustements pour neutraliser l’évolution de prix tenant uniquement à la différence de qualité.



L’IPC mesure donc l'évolution des prix à qualité constante La neutralisation de la qualité se fait dans les deux sens : on neutralise tout autant une augmentation de prix d'un produit liée à une amélioration de la qualité du produit qu'une baisse de prix liée à la détérioration de la qualité.

Comment collecte-t-on l'information sur les prix ?



L’Insee mobilise différentes sources de données pour collecter l’information sur les prix :

- à La Réunion, plus de 900 points de vente, répartis dans tous les arrondissements de l'île, sont visités chaque mois pour l'indice des prix à la consommation de La Réunion ;

- ce sont environ 8 700 relevés de prix qui sont réalisés manuellement chaque mois ;

- certains prix sont également collectés à partir de bases de données administratives (par exemple, données de l’assurance maladie, des transports aériens, ou déclaration administrative du prix des carburants).

À quel niveau se situe l'inflation en cette fin d'année 2022 ?



En septembre 2022, à La Réunion, les prix augmentent de 3,9 % sur un an. C’est moins qu’en France hors Mayotte (+ 5,6 %). L’écart avec le niveau national augmente, du fait notamment d’une hausse des prix moins marquée qu’au niveau national sur l’alimentation et l’énergie.



À La Réunion, la hausse des prix sur un an est tirée en premier lieu par celle des prix des services (+ 2,5 %), qui contribuent pour 1,2 point à l’augmentation annuelle totale, particulièrement les services de transports (+ 37,1 % sur un an).



Dans l’alimentaire, les prix augmentent de 7,1 % sur un an, contribuant à hauteur de 1,1 point à la hausse annuelle totale. Les prix des produits frais y contribuent peu (0,2 point) mais augmentent de 13,9 % sur un an (+ 6,5 % pour l’alimentation hors produits frais).



La hausse des prix des produits manufacturés contribuent pour 0,9 point à la hausse sur an, avec une augmentation de 5,0 % des prix de l’habillement et chaussures et de 3,7 % des « autres produits manufacturés ».



La hausse des prix de l’énergie contribue à hauteur de 0,6 point à l’augmentation annuelle, avec une hausse de 10,3 % des prix des produits pétroliers (+ 18,7 % au niveau national), et de 7,1 % des tarifs de l’électricité.

À quels niveaux se situent les écarts de prix entre La Réunion et l'Hexagone ?



En 2015, l’écart des prix entre La Réunion et la France métropolitaine atteint 7,1 %. Cet écart résulte de deux visions des modes de consommation. Consommer le panier réunionnais en métropole coûte 3,6 % moins cher. À l’inverse, un ménage métropolitain qui fait ses achats habituels à La Réunion, débourse 10,6 % de plus qu’en métropole, soit un écart de prix qui s’est réduit par rapport à 2010. Cet écart de prix s’explique en premier lieu par la cherté des produits alimentaires: pour un ménage métropolitain, les prix de l’alimentation sont plus élevés de 37 % à La Réunion, un écart stable par rapport à 2010. Les communications et la santé sont également plus coûteuses à La Réunion. Dans certains cas, l’offre de produits disponibles localement converge vers celle proposée en métropole (habillement-chaussures, électroménager, produits technologiques); cela a tendance à coûter plus cher au consommateur réunionnais. En revanche, les transports sont devenus plus abordables qu’en métropole.

Le ressenti des consommateurs réunionnais sur l'augmentation des prix des produits courants est différent de ce qui est mesuré. Pourquoi ?



Le ressenti des ménages sur l’évolution des prix peut être différent de ce que mesure l’Insee à travers l’indice des prix à la consommation (IPC). Différents éléments expliquent ce sentiment de sous-estimation de l’inflation par l’IPC.



Tout d’abord, l’indice des prix à la consommation se réfère à un panier de consommation moyen alors que les consommateurs retiennent probablement leur propre structure budgétaire. L’évolution des prix calculée avec des paniers différents de consommation (ceux d’un ouvrier ou employé urbain, par exemple) diffère cependant peu de l’inflation moyenne au cours des quinze dernières années.



Ensuite, les ménages accorderaient plus d’importance aux prix en hausse qu’aux prix en baisse ou stables, car ce sont les premiers qui peuvent constituer une menace pour l’équilibre de leur budget.



Autre élément d'explication, le consommateur observe d’autant mieux les variations de prix que les produits sont achetés plus fréquemment : il est par exemple plus particulièrement sensible aux hausses du prix du pain qu’aux baisses du prix des appareils électroménagers. Or, le prix de ces biens durables a tendance à baisser.



Quatrième élément d’explication, l’indice des prix à la consommation mesure une évolution de prix à qualité constante des produits consommés. Or, de nombreux biens durables ont connu une amélioration de leur qualité : les smartphones achetés aujourd’hui n’ont plus grand-chose à voir avec les premiers téléphones mobiles.