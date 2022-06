Courrier des lecteurs La guerre en Ukraine...

Par N.P - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 09:13

La guerre en Ukraine aura laissé des traces pour nos économies, par suite de mesures ultra sévères, folles et lourdes de conséquences de nos dirigeants politiques, inconséquents, en la matière.

Augmentation des prix des matières premières et des prix à la consommation ....baisse du pouvoir d'achat pour les plus défavorisés...qui n'ont point vus de revalorisations de leurs salaires et revenus pour compenser ....au moment même où ils s'apprêtent à voter pour leurs députés, en France, en tout cas.

En prennent-ils conscience seulement...que la macronie a été la manœuvre.

Sans parler des dépenses militaires de plusieurs milliards en armements frôlant même la belligérance dans un conflit qui ne les concerne pas.

La Bourse et le monde de la cryptomonnaie en subissent les conséquences financières ... Qu'à cela ne tienne, ces dernières s'imposent dans le paysage économique et commercial . 🛍 À partir de mercredi, Beaugrenelle (Paris) deviendra le premier centre commercial français à accepter les paiements en cryptomonnaies - source