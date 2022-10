Météo La grisaille prédomine

Il ne faudra pas s'attendre à un miracle concernant le temps. Météo-France prévoit en effet un ciel très nuageux pour terminer cette semaine. Les températures restent stables avec un maximum de 27° sur le littoral. Le bulletin complet de Météo-France : Par NP - Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 à 06:01

Très nuageux dans l'ensemble.



En ce début de journée, le temps est très nuageux sur une large moitié Est, approximativement de Sainte Marie à Saint Joseph en passant par la Plaine des Palmistes et le Volcan. Quelques faibles averses sont attendues par endroit mais rien de très conséquent ni de durable, les éclaircies reviennent rapidement sur le littoral de ces régions.



Plus à l'Ouest, le soleil l'emporte aisément et réchauffe vite l'atmosphère. mais petit à petit, les habituels nuages prennent possession des pentes du relief.



Cet après midi, cette tendance se confirme, la couverture nuageuse devient un peu plus sombre sur la majeure partie de l'île, les cirques, les plaines se retrouvent sous les nuages. Quelques averses sont attendues, principalement sur les pentes de l'ouest, du côtés du Tampon, de Cilaos sur les pentes du Volcan, ou dans les hauts du côté du Port. Mais ces dernières restent faibles.

Sur le littoral Est de Saint-Denis à Saint Philippe, les éclaircies l'emportent

l'inversion remonte entre 2200 et 2400 mètres.



Les températures maximales s'échelonnent entre 25 et 27°C sur le littoral, atteignent 24°C dans Cilaos et sont comprises entre 15 et 17°C au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob.



Le vent d'Est à Sud-Est reste modéré sur le nord et le sud avec des pointes de l'ordre de 50km/h.



La mer est agitée avec une houle de Sud-Est comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres 50.