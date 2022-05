A la Une . La grippe de la tomate : une mystérieuse maladie qui s'attaque aux enfants

Depuis quelques jours, l’Inde est touchée par une étrange maladie appelée grippe ou fièvre de la tomate. Les symptômes sont proches de ceux de la variole du singe. Si elle n’est pas mortelle, elle touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 14:31

Le nom peut faire sourire, mais personne ne souhaite y être confronté. Depuis quelques semaines, l’Inde a enregistré 80 cas d’une maladie inconnue frappant principalement les enfants. Baptisé grippe ou fièvre de la tomate, le nom provient des cloques rouges et rondes qui apparaissent sur les mains, les pieds et la bouche des malades.

Une origine inconnue



Si les symptômes ressemblent fortement à ceux de la variole du singe, l’hypothèse de son origine penche vers un variant du syndrome pieds-mains-bouche. Des études sont en cours afin de déterminer sa cause et son mode de transmission.



Il est pour l’heure conseillé d’isoler l’individu contaminé. De plus, une désinfection des vêtements et objets touchés par le malade est préconisée.

De nombreux symptômes



En plus des fameuses cloques rouges irritantes, la grippe de la tomate compte de nombreux symptômes : forte fièvre, nausée, diarrhée, vomissements, éternuements, écoulement nasal, douleurs articulaires et crampes d’estomac. Il arrive parfois que les jambes et les mains changent de couleur. Les symptômes durent entre 8 et 10 jours si des soins sont prodigués.



Si cette maladie n’est pas mortelle, il n’y a aucun traitement pour le moment. Il est conseillé de rester allongé et de beaucoup s’hydrater lorsque l’on est infecté. Enfin, il est recommandé de ne pas gratter les cloques sous peine de provoquer des cicatrices.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur