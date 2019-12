A la Une . Grève dans l’Éducation Nationale : Encore des perturbations à prévoir lundi 9 décembre

La grève sera reconduite lundi 9 décembre dans plusieurs services de certaines communes de l'île. Les parents sont invités à se rapprocher de la direction des écoles afin de connaître les modalités de fonctionnement des établissements.



Saint-Pierre : "Compte tenu d'un fort taux d'intentions de grève déclaré des enseignants sur des écoles, pour ce Lundi 9 décembre 2019, la Ville de Saint-Pierre vous informe que des perturbations importantes sont à prévoir dans 16 écoles de la commune. Les écoles concernées sont:

- Alfred ISAUTIER

- Charles CROS

- Edith PIAF

- Evaryste de PARNY

- Georges BRASSENS

- Henri LAPIERRE

- Indira GANDHI

- Iris HOARAU

- Jacques PREVERT

- Jean ALBANY

- Jean MOULIN

- Leconte de LISLE

- Lislet GEOFFROY

- Louis PASTEUR

- Louise MICHEL

- Raymond MONDON.

La collectivité mettra en place, dans la mesure du possible, un service minimum d’accueil dans les écoles concernées. Les services de restauration scolaire et de surveillance de la pause méridienne fonctionneront normalement.

Les parents sont néanmoins invités à se rapprocher de la direction de l'école afin de connaître les modalités de fonctionnement de l'établissement et, le cas échéant, à prendre leurs dispositions.

La Ville vous remercie pour votre compréhension et reste à votre disposition aux numéros suivants : 0262 96 65 14 et 0262 96 65 16.



La Possession : Un mouvement de grève est annoncé dans les services publics pour le lundi 9 décembre 2019.

Les parents sont invités à se renseigner auprès de chaque direction d’école.



VILLE :



Sauf cas exceptionnel, à priori : sont assurés la restauration scolaire,

le périscolaire matin et soir, nous invitons les parents à vérifier la présence effective du personnel avant de déposer leur enfant.

Nous vous tiendrons informer en cas contraire au plus tôt le matin même.



Le transport scolaire est assuré.



CRECHE :



Les structures Petites Enfance du CCAS sont susceptibles de connaître également des perturbations. Les parents sont invités à se renseigner auprès de l’équipe avant de confier leur enfant.

Les directions se tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires :

Ile aux enfants : 0262 35 05 74



Raisin Marine : 0262 34 65 60

Lou Kasyet : 0262 44 74 42

Zarlor : 0262 44 74 41

Centre de l’enfance Alice Pévérelly : 0262 44 74 40



La Ville vous remercie pour votre compréhension et reste à votre disposition au numéro suivant : 0262 71 11 00



Saint-Joseph : Un mouvement de grève est annoncé par l’Éducation Nationale pour ce 9 décembre 2019. Des perturbations sont à prévoir dans certaines écoles de Saint-Joseph.



Compte tenu des éléments transmis par les différentes écoles et en fonction de la situation, un service d’accueil sera assuré par la Commune de Saint-Joseph au profit de ses élèves, sous réserve de la présence d’un enseignant au moins ou du directeur/de la directrice de l’école. La restauration scolaire sera assurée normalement. Les parents sont invités à se rapprocher des établissements scolaires.

