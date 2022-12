Courrier des lecteurs La grève devient-elle obligatoire ?

Par Docteur Marie Degraix de Lavison - Publié le Mercredi 28 Décembre 2022 à 09:58



On nous annonce même que TOUS les médecins généralistes de la Réunion sont en grève pour les fêtes !



Faire grève est un droit…de la à en faire une obligation !



Je suis médecin généraliste et je ne suis pas en grève ( comme beaucoup d’entre nous!) comme cela est annoncé dans les médias!



Arrêtons de faire peur aux gens, de les prendre en otages et laissons surtout chacun libre de décider!



Que les médias arrêtent de relayer de fausses informations et/ou qu’elles vérifient leur source





« La liberté de chacun s’arrête là où commence celle des autres! » On n’arrête pas de nous parler des grèves de ci de là…