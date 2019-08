La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf

Une grenouille vit un boeuf

Qui lui sembla de belle taille.



Elle qui n'était pas grosse en tout comme un oeuf,

Envieuse, s'étend, enfle et se travaille



Pour égaler l'animal en grosseur,

Disant: "regardez bien ma soeur;

N'y suis-je point encore ?

(...........................)



Le monde est plein de gens qui ne sont pas sages:

Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,



Etc.........................



Jean de La Fontaine;



Cette poésie est le portait que je me fais de notre Président Macron;



C'est un véritable camouflet, voire une provocation à l'égard de Trump que d'avoir invité Poutine au fort de Brégançon quelques jours avant le G7 ! La Russie ne fait plus partie du G7 et D.Trump est favorable à son retour dans le G8. Mais voilà, Macron veut reprendre la main, histoire de griller Trump dans la course à la féodalisation de l'Europe d'abord, et du futur G8 aussi.



Trump et Macron sont de faux amis, tout comme Macron et Poutine. Ne nous leurrons pas, dans ce jeu de poker menteur, ce n'est pas Macron qui instrumentalise Poutine, mais l'inverse.Macron a voulu utiliser Poutine comme contre poids face à Trump, et il a tout faux !