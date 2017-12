Courrier des lecteurs La grande pauvreté à La Réunion, est due aux procédures trop lourdes





Je dénonce les organismes CGSS et CAF, MDPH, les finances publiques, impôts racket, caisse de retraite, bailleurs sociaux….. services des impôts, finances publiques , mutuelles santé et assurances de s’enrichir avec les plus pauvres, et maltraitent les plus fragiles (maltraitance morale, administrative) cherchent a les décourager, les poussent vers la dépression.

La retraite est un repos bien mérité, après 40 ans voire plus de 50 ans d’activité, cotisé ou pas cotisé ils ont tous travaillé, surtout avant que le RSI, et RSA n'existent, s’il ne travaillaient pas ils ne mangeaient pas, mais des fonctionnaires autoritaires, des donneurs d’ordre ont décidé de leur pourrir la vie, par de plus en plus de tracasseries administratives. Devant nous dans ces organismes ce n’est plus des êtres humains qui nous reçoivent mais des robots mal lunés, procréés pour nuire, leur réponse est toujours non, des retraites de 200€ a 700€ comme revenu total sont très nombreuses mais la CGSS refuse de le reconnaître, pour eux tout va bien.



C’est la loi si vous n’avez pas cotisé ou travaillé pour un employeur malhonnête qui ne vous a pas déclaré, pas assez de cotisations, démerdez vous, ils osent prétendre qu’il y a un service social à la CGSS mais pour qui, pas pour les pauvres, ni vers les assistantes sociales des collectivités, pour les droits à la santé c’est le parcours du combattant pour demander ces droits a la CMUC et ACS : lenteur administrative, dysfonctionnements, dans ce système tous est fait pour que les plus fragiles tombent malades de tracas, et décèdent rapidement, pareil pour ceux qui subissent des injustices, ou des erreurs judiciaires et qui ont un cancer, décédant des suites de ces injustices.



Les seuils de pauvreté en France : Le minimum vieillesse est une arnaque, des milliers ne l’ont pas. J’accuse la CGSS qui refuse de donner les vrais chiffres .

En France, selon le seuil de pauvreté adopté, un individu est considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 846 euros (seuil à 50 % du revenu médian) ou 1 015 euros (seuil à 60 %). Le seuil de pauvreté a L’île de la Réunion ou le coût de la vie est beaucoup plus élevé : 1015€.



Mais des milliers qui sont bien en dessous seraient heureux avec 1000€ surtout des aînées. Et les seuils de la misère à L’île de la Réunion les Retraites sont de 100 a 600€, ce que les élus refusent de dénoncer.

Exemple : ma retraite sécu, de 685,03€ est montée à 690,51€. C’est du mépris, complémentaire 328,51€ autres R 100€ total 1119 mais pas le droit a la santé, ni CMU C ni ACS. À la place des 5,48€ il aurait été préférable de remonter les plafond de droit à la CMU et a L’ACS et revoir une diminution de la taxe foncière pour les petites retraites.



Obligé de payer une mutuelle santé très chère alors que la Sécu m'a volé pendant 40 ans sur tous les salaires, cette ligne assurance vieillesse c’était une arnaque comme beaucoup de retraits sur les salaires.



Et le revenu minimum vital pour survivre : En dessous de 500€ de revenus. Les aînés de 50 ans a 62 ans RSA ou ASS 500€ ! À la Réunion les retraites de 100 a 600€, la CGSS est une Dictature. Les aînés de 50 ans à 62 ans RSA ou ASS 500€ mais les décideurs appellent cela justice sociale et gardent pour eux l’excédent qui aurait dû être versé aux miséreux. Ma colère contre la dictature de certains organismes, CGSS, CAF, et services de l'État, les impôts locaux, qui rackettent, les plus pauvres. Du harcèlement pour faire payer de très chères taxes locales, aux plus pauvres, ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté a L’île de La Réunion où le coût de la vie est beaucoup plus élevé. 1015€ pour tous ceux qui sont en dessous, diminuer leur charges, impôts, et taxes, et surtout revoir le plafond d'accès aux droit à la CMU C et a L'ACS pour tous les aînés de plus de 55 ans avec de très faible revenus.Je dénonce les organismes CGSS et CAF, MDPH, les finances publiques, impôts racket, caisse de retraite, bailleurs sociaux….. services des impôts, finances publiques , mutuelles santé et assurances de s’enrichir avec les plus pauvres, et maltraitent les plus fragiles (maltraitance morale, administrative) cherchent a les décourager, les poussent vers la dépression.La retraite est un repos bien mérité, après 40 ans voire plus de 50 ans d’activité, cotisé ou pas cotisé ils ont tous travaillé, surtout avant que le RSI, et RSA n'existent, s’il ne travaillaient pas ils ne mangeaient pas, mais des fonctionnaires autoritaires, des donneurs d’ordre ont décidé de leur pourrir la vie, par de plus en plus de tracasseries administratives. Devant nous dans ces organismes ce n’est plus des êtres humains qui nous reçoivent mais des robots mal lunés, procréés pour nuire, leur réponse est toujours non, des retraites de 200€ a 700€ comme revenu total sont très nombreuses mais la CGSS refuse de le reconnaître, pour eux tout va bien.C’est la loi si vous n’avez pas cotisé ou travaillé pour un employeur malhonnête qui ne vous a pas déclaré, pas assez de cotisations, démerdez vous, ils osent prétendre qu’il y a un service social à la CGSS mais pour qui, pas pour les pauvres, ni vers les assistantes sociales des collectivités, pour les droits à la santé c’est le parcours du combattant pour demander ces droits a la CMUC et ACS : lenteur administrative, dysfonctionnements, dans ce système tous est fait pour que les plus fragiles tombent malades de tracas, et décèdent rapidement, pareil pour ceux qui subissent des injustices, ou des erreurs judiciaires et qui ont un cancer, décédant des suites de ces injustices.Les seuils de pauvreté en France : Le minimum vieillesse est une arnaque, des milliers ne l’ont pas. J’accuse la CGSS qui refuse de donner les vrais chiffres .En France, selon le seuil de pauvreté adopté, un individu est considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 846 euros (seuil à 50 % du revenu médian) ou 1 015 euros (seuil à 60 %). Le seuil de pauvreté a L’île de la Réunion ou le coût de la vie est beaucoup plus élevé : 1015€.Mais des milliers qui sont bien en dessous seraient heureux avec 1000€ surtout des aînées. Et les seuils de la misère à L’île de la Réunion les Retraites sont de 100 a 600€, ce que les élus refusent de dénoncer.Exemple : ma retraite sécu, de 685,03€ est montée à 690,51€. C’est du mépris, complémentaire 328,51€ autres R 100€ total 1119 mais pas le droit a la santé, ni CMU C ni ACS. À la place des 5,48€ il aurait été préférable de remonter les plafond de droit à la CMU et a L’ACS et revoir une diminution de la taxe foncière pour les petites retraites.Obligé de payer une mutuelle santé très chère alors que la Sécu m'a volé pendant 40 ans sur tous les salaires, cette ligne assurance vieillesse c’était une arnaque comme beaucoup de retraits sur les salaires.Et le revenu minimum vital pour survivre : En dessous de 500€ de revenus. Les aînés de 50 ans a 62 ans RSA ou ASS 500€ ! À la Réunion les retraites de 100 a 600€, la CGSS est une Dictature. Les aînés de 50 ans à 62 ans RSA ou ASS 500€ mais les décideurs appellent cela justice sociale et gardent pour eux l’excédent qui aurait dû être versé aux miséreux. Daniel Faivre Lu 227 fois





Dans la même rubrique : < > SVK toujours convoitée à d’autres fins ​L’Usine sucrière de Stella lieu de mémoire et des souvenirs